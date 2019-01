Podemos no se fía del Gobierno y exige un borrador de las cuentas Sánchez volverá a Barcelona en busca de apoyo para los Presupuestos

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, advirtió ayer al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que estarán «vigilantes» para que se cumpla íntegro el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado rubricado con Pablo Iglesias en octubre. Si los socialistas no consuman su palabra, amenazó Echenique, su grupo no apoyará las cuentas en el Congreso.

El Gobierno anunció ayer que llevará el proyecto de ley de los Presupuestos al Consejo de Ministros del viernes, pero en Podemos no confían en que sean fieles a lo pactado, y mucho menos después de que aprobasen el decreto ley contra la burbuja del alquiler sin cumplir con su punto fundamental: la limitación de los precios del arrendamiento. Echenique, es más, supeditó ayer el apoyo de Unidos Podemos a que el Gobierno rectifique y añada esta medida. «Tiene que estar, porque está firmado en un acuerdo político que es la condición para que el grupo parlamentario vote a favor de los PGE. Así que sí, tiene que estar, y tiene que haber un mecanismo acordado con el Gobierno», expresó ayer en La Sexta el secretario de Organización.

Reunión con Montero

Para Podemos es un todo o nada. Y por ello exigieron ayer al Gobierno el borrador de los PGE previo al Consejo de Ministros y anunciaron que antes del viernes tendrá lugar una reunión entre Echenique y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para evitar que se produzcan más «incumplimientos».

Según sugirió Echenique, hay que aprobar los PGE «cuanto antes» para frenar el auge de Vox. «Se abren escenarios políticos muy preocupantes en los cuales los reaccionarios pueden llegar al Gobierno y hacernos retroceder décadas en derechos sociales y civiles», aseguró. Y lo cierto es que la presión de Podemos haber surgido efecto en Sánchez, que este fin de semana comienza una campaña enfocada a recabar avales para los Presupuestos y para reivindicar sus acciones durante estos últimos meses.

El encargado de anunciar esta gira política fue el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ayer tras la reunión de la Ejecutiva socialista avanzó que el jefe del Ejecutivo regresa este sábado a Barcelona, dos semanas después del Consejo de Ministros, y que el domingo se desplazará hasta Burgos, con la pretensión de recalcar la necesidad del pacto para las cuentas, y también para frenar el «lío y el ruido» que utiliza la oposición para ocultar los «logros» del Gobierno.

«Contemplamos que salgan adelante los Presupuestos, con esa idea los presentamos», aseguró el número tres del PSOE. «Si no lo hiciéramos, estaríamos desistiendo», continuó. El ministro de Fomento también aprovechó la rueda de prensa para enviarle una advertencia al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien supedita el apoyo a las cuentas a concesiones por parte del Gobierno. Ábalos insistió en que los únicos gestos que pueden esperar los independentistas son las «mejoras en políticas sociales y en inversiones territoriales» enmarcadas dentro de las cuentas, porque el Gobierno responderá ante cualquier acción inconstitucional del soberanismo catalán.

Artadi: «Igual de lejos»

En este sentido, la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, reiteró este martes que sin gestos políticos por parte del Gobierno no habrá aprobación de los Presupuestos con los votos de los partidos que dan apoyo al gobierno catalán, Junts per Catalunya (que incluye al PDECat) y ERC. «Estamos en el mismo punto, lamentablemente, que la semana pasada y que hace dos meses», señaló Artadi en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo Ejecutivo de la Generalitat. «Siempre hemos ligado los Presupuestos a una solución política, y solo para tirar adelante, que no para aprobarlos. Seguimos igual de lejos que hace un mes», añadió.

La dificultad para el Gobierno, planteada por los independentistas, sigue siendo casi un imposible. Pese a todo, fuentes oficiales de la dirección de ERC ven «difícil» que este partido pueda dar su apoyo a las cuentas de Sánchez en el Congreso, «pero no imposible del todo». La formación de Oriol Junqueras aspira a que el Gobierno muestre «un gesto de distensión» con el secesionismo; un gesto que no sea «crematístico» y sí «político». En esta línea, la exconsejera autonómica con Carles Puigdemont y actualmente en prisión preventiva, Dolors Bassa, en una entrevista para RAC1, salió en defensa de Pedro Sánchez por conveniencia para los nacionalistas: «No podemos dejar caer a Pedro Sánchez. La alternativa a tumbar este Gobierno es mucho peor con el PP, Cs y la extrema derecha».

De la misma manera se expresaron en el PDECat. Fuentes de este partido señalaron a ABC que «el voto negativo a los Presupuestos lo avaló el Consejo Nacional. Ahora debatimos si facilitamos su tramitación para dar un par de meses a Sánchez y ver si encuentra una solución política y se concreta».