Robles aprovecha el viaje navideño para arremeter contra el PP

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles , aprovechó el tradicional viaje navideño a las tropas en el exterior para arremeter contra el PP al que culpó de los recortes en Defensa por no abstenerse y facilitar así un Gobierno (PSOE-Unidas Podemos) que apruebe un nuevo Presupuesto.

«El PP no se han enterado de que un partido [el PSOE] ha ganado dos veces las elecciones en noviembre y abril por enorme diferencia. No es aceptable que, por razones partidistas, no se abstengan», dijo Robles al tiempo que reclamaba a Pablo Casado más sentido de Estado.

Durante su visita al contingente español en la operación Sophia de la UE, en la base italiana de Sigonella (Sicilia) , la ministra elogió la labor de los militares para ceñirse a ese escenario presupuestario aún con cuentas de mayo de 2018. Y mandó el correspondiente mensaje al PP: «Las Fuerzas Armadas van por delante de algunos partidos políticos, como el PP», al que acusó de limitar así los recursos de las Fuerzas Armadas.

Robles, que llevó 20 kilos de polvorones como aguinaldo, también transmitió el cariño y las felicitaciones a los 50 militares españoles allí presentes y sus familias. «Os llevamos de todo corazón».

Sin vino, sin brindis

Por otra parte, tras su discurso, la ministra no brindó por el Rey -« el primer soldado o marino de España » es la fórmula habitual- ni tuvo unas palabras en su nombre. El encuentro fue con café. una circunstancia que no eximía antes de esa costumbre.