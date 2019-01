Rajoy pide al PP «claridad en los principios» y que se aleje del sectarismo El expresidente participa en la Convención del PP, en una «entrevista» hecha por la presidenta del Congreso

Mariano Calleja

Uno de los «picos extremos» de interés del cónclave del PP de este fin de semana, como diría Javier Maroto, ha sido la intervención de Mariano Rajoy ante el plenario de la Convención Nacional de los populares. El expresidente del Gobierno y del PP ha pedido a su partido que tenga siempre claridad en los principios, que esté en la realidad y se aleje de los sectarismos y los doctrinarios.

El formato de la intervención de Rajoy, elegido por él mismo, ha sido novedoso: una especie de entrevista, que le ha hecho Ana Pastor. «No podíamos entender este partido y lo que somos sin que tú hubieras existido. No podíamos estar hoy aquí sin tu generosidad, compromiso, trabajo, tu modo de hacer las cosas y el estilo que has marcado a la política de este país. Gracias por estar ahí, presidente, por seguir apoyando a este gran proyecto», ha señalado Pastor.

La presidenta del Congreso ha descrito a su «amigo» Rajoy como «político discreto, tranquilo, serio y eficaz, y sobre todo generoso y sin dobleces, ese hombre del que hemos aprendido tanto y que tanto ha dado a España». «Hoy vivimos en un tiempo líquido, de volatilidad, improvisación e incertidumbre, y tenemos aquí un político de poso y de peso. Y hoy por eso está aquí, porque no es un hombre de tres palabras, ni de dos ideas sueltas, ni un hombre que tenía una idea por la mañana y otra por la tarde, ni buscaba minutos de gloria. Está aquí para compartir lo que han sido más de 30 años de su vida».

«Somos una gran familia, llevamos décadas trabajando por España y los españoles. Las ideas importan, y los valores. Y siempre cuidaremos de lo importante, que son las personas», ha señalado Pastor.

«Acabamos de celebrar el 40 aniversario de la Constitución, 40 años impresionantes para España, de esfuerzo, sacrificio, transformación del país. El PP estaba desde el principio allí. ¿Ahora que muchos dicen que cuestionan el logro compartido, cómo dirías que ha evolucionado España desde la Constitución?», ha sido la primera preguntas.

«Quería dar las gracias al presidente del PP, Pablo Casado, por invitarme a participar. Muchas gracias, Pablo. Quiero felicitar a los organizadores de la Convención, y quiero daros las gracias a todos por vuestro afecto y cariño. Muchísimas gracias», ha empezado diciendo Rajoy.

«Esto es un género nuevo, como decía Ana. Una especie de entrevista, de conversación y de privilegio. Esperemos que no sea una tertulia, porque a estas alturas de mi vida de tertuliano no voy a acabar. Y no voy a tratar de competir con nadie, por si alguien piensa que le puede afectar. La Constitución, algunos no vivieron esa época por temas de edad. Otros dice que es antiguo. La Constitución ha sido democracia, libertad, derechos humanos, cohesión social, nos ha llevado a Europa, y nos ha dado un lugar en el mundo».

El legado de la Constitución

«Hay datos que demuestran que estos 40 años han sido los mejores de la historia de España. Es una de las etapas de mayor progreso. Esperanza de vida: 74 hace 40 años, hoy 82. La renta per cápita, 17.000 en 1977 y hoy 31.000. Inflación de 26 a 1,5. El gasto sanitario, de 204 dólares a 2.200 dólares. En educación de 115 dólares, a 1.500. Población activa femenina, del 28 al 53 por ciento. Red de autopistas y autovías, 1.000 km y hoy más de 15.000». «Es la mayor etapa de progreso de la historia de España, y conviene acordarse del Rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez senior»

«No es una cuestión solo de datos. He llegado a inaugurar la luz eléctrica en España. He puesto el único teléfono en muchas aldeas de Galicia. He estado en la frontera con Portugal esperando tres horas o más a que un señor me pusiera un sello en el pasaporte. Defendamos la Constitución porque nos ha permitido vivir la mejor etapa de la historia de España. Ahora todo el mundo dice que hay que reformarla, pero sería importante que nos explicaran con meridiana claridad qué hay que reformar. Conviene dejar de lado las ocurrencias, y los brillantes análisis jurídicos. Todos podemos hacer un tocho de reforma de la Constitución, pero lo importante es que tengamos claro qué hay que hacer y con qué apoyos contamos, y el momento y la oportunidad es importante. Estar por las alturas y hacer papeles también lo es, pero conviene no perder la realidad», ha explicado Rajoy, a quien se le ha visto muy tranquilo y campechano.

Ana Pastor ha vuelto a tomar la palabra, y le ha preguntado por el papel del PP en estas últimas décadas. «¿Qué ha aportado tu partido, mi partido, el PP?».

El PP, «decisivo»

«El papel del PP, lo que era la UCD, AP, y luego el PP, ha sido absolutamente decisivo, desde los primeros momentos, la aprobación de la Constitución de 1978. Se hizo un esfuerzo por parte de todos. Hubo mucha generosidad por parte de mucha gente, y el PP, en ese momento histórico, ha estado desde el primer momento en la construcción del Estado de las Autonomías», ha respondido Rajoy. «El PP ha estado en los pactos autonómicos, ha sido pilar decisiva en la lucha contra ETA, ETA se disolvió sin que el PP hubiera negociado con ETA y sin darle ninguna concesión política a cambio, ninguna. El PP estuvo defendiendo la unidad de la nación española, aunque ahora algunos quieran dar lecciones».

«En 2011, España vivía la mayor crisis de su historia», ha recordado. «Fue el Gobierno del PP, tomando decisiones difíciles de tomar, el que hizo las reformar, redujo el déficit público y permitió la creación de empleo en España».

Pastor ha señalado que el PP ha sabido estar a la altura, «y no nos lo han puesto nada fácil». «La templanza te la ha debido dar la tierra, ¿pero cuáles son las claves del éxito y del modo de hacer política que tenemos en el PP, que cogió el país en la ruina y lo levantamos?» «¿Cuál es la clave, que no tenemos chulería?»

Rajoy ha contestado: «El PP ha hecho algunas cosas importantes en su historia y sería bueno seguir haciéndolas en el futuro. Primero, trabajar. En el PP se ha trabajado muchísimo. Los días de diario, festivos, fines de semana, y conviene trabajar, como en cualquier faceta de la vida. Hay gente muy inteligente, que no necesita dar un palo al agua, pero nosotros que somos gente normal tenemos que meterle algunas horas. Segundo, Es muy importante tener representación en toda España. El PP no es un partido de advenedizos. Tenemos una estructura de partido en la práctica totalidad de municipios en España».

«Luego hay que tener aguante en los momentos difíciles. No se puede uno asustar por una crítica, por dos, o por ciento cincuenta. El PP no tiene por qué asustarse de nada, tiene que mantener sus posiciones y defenderla. El PP ha tenido gente muy competente en su historia, y hay que seguir teniéndola. La seguimos teniendo. Es absolutamente capital. Este es un partido en el que por lo general todos nos hemos respetado unos a otros, y esa es una buena línea de trabajo en el futuro».

«Y este partido se ha ocupado de la gente. Hay que cuidar a la gente, tratarla bien, escucharla. Y por último, conviene tener claridad en los principios, saber claramente lo que defendemos, la unidad de España, la Constitución, la libertad de empresas. Pero hay que estar en la realidad. No es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios, no es bueno, en ninguna faceta de la vida, ni en política tampoco».

«Hay que tener claras las prioridades»

Ana Pastor ha vuelto a tomar la palabra: «¿Qué es lo más importante para el futuro?». Rajoy ha respondido así: «En la vida es importante tener claras las prioridades, en cualquier faceta de la vida, saber cuáles son los tiempos. Las prioridades de futuro son el proceso europeo, el crecimiento económico y el empleo, la demografía, y la inmigración». «Tiene que ser un proceso ordenado», ha subrayado, sobre la inmigración.

Pastor le ha dirigido una pregunta personal para terminar: «¿Volverías a hacer lo que has hecho, y cómo te va, cómo estás, cómo te va en la vida?»

«Le he dedicado a la política más de 37 años. He tenido momentos en que lo he pasado francamente mal. Dicho esto, me quedo con lo bueno. Y tengo la suerte de que todas las cosas malas que me pasan en la vida las olvido, lo cual es muy importante porque vives feliz. Entré en el Parlamento gallego en el año 81, no teníamos sede. El Parlamento se instaló en el arzobispado de Santiago. Eran debates apoteósicos, como cuál debía ser la capital de Galicia. Fue muy bonito ser presidente de Diputación, concejal, mi etapa de secretario de Organización, y luego viví dos etapas en el Gobierno. Francamente, lo repetiría. Hombre, le quitaría algunas cosas, pero como va en el paquete es difícil hacerlo. Lo mejor que me ha pasado, he tenido la oportunidad de conocer toda España, y eso es muy importante porque España es mi país. Y he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas, como las que estáis aquí, y eso es para mí muy importante. ¿Cómo estoy, Ana? Estoy estupendamente. Lo digo como lo siento. La gente me trata muy bien, y aquellos a los que no les gusto, que son muchos, tienen el buen gusto de no contármelo».

Pastor ha señalado que en estos tiempos de lo líquido, frente a la política sólida, «es muy importante el liderazgo en política. Frente a los líderes que tenemos ahora, que no son líquidos, sino gaseosos, aquí tenemos al presidente Rajoy que es un gran líder sólido. vamos a seguir trabajando por la solidez, la contundencia, los valores, los principios y vamos a preservar siemepre lo mejor de nuestra historia».