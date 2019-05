El PSOE reclama la abstención de Ciudadanos en la investidura de Sánchez: «Que lo hagan por España» El partido que preside Albert Rivera sigue firme en su «no» al líder socialista: «Nosotros votaremos en contra» Ábalos: «No queremos depender de los independentistas. Y los que quieren que no dependamos, que contribuyan»

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 17/05/2019 14:32h

La falta de confianza en que ERC pueda ser un socio fiable y pueda incluso llegar a bloquear la investidura de Pedro Sánchez preocupa. Los socialistas no se fían y además en plena campaña buscan un mensaje de centralidad que ha llevado a solicitar la abstención de Ciudadanos.

«Me gustaría más confiar en la abstención de Ciudadano. Prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos», ha dicho el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

«¿Por qué no puedo pedir que nos libre de esa dependencia?», ha reclamado Ábalos. «No queremos depender de los independentistas. Y los que quieren que no dependamos, que contribuyan. Que lo hagan por España».

Fuentes de Ciudadanos consultadas por ABC han descartado esta opción. La postura del partido que lidera Albert Rivera es la misma que mantienen desde que aprobaran, al inicio de la campaña electoral, no pactar con el PSOE. «Nosotros votaremos en contra», es la respuesta del partido naranja.

Investidura en junio o julio

Antes de que hablara Ábalos, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, invitó a Ciudadanos y PP a que se abstuvieran en la investidura de Sánchez «igual que hizo el PSOE en su momento» con Mariano Rajoy y como forma de hacer «un servicio a España», según informa Europa Press.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo aseguró que «es una cuestión que está en su mano y podría ser un servicio a España, habida cuenta de que nadie duda, ni siquiera estas fuerzas, de que el nuevo Gobierno estará presidido por Pedro Sánchez». Añadió que esperan que la investidura tenga lugar «a primeros de julio o finales de junio».