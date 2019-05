El PSOE no quiere una coalición con Iglesias pero no descarta integrantes de Podemos en el Ejecutivo «De entrada, no nos gusta el término 'coalición'. Nosotros podríamos, en un momento dado, plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, y en este caso de Podemos, pero desde luego no bajo la fórmula de coalición», dice Ábalos

El PSOE no quiere una coalición con Iglesias pero no descarta algunos integrantes de Podemos en el Ejecutivo. Suena contradictorio y probablemente lo sea. Pero no para los socialistas. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha puesto esta mañana esta fórmula encima de la mesa, al reconocer que "podríamos plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, y en este caso de Podemos, pero desde luego no bajo la fórmula de coalición". En el PSOE insisten en que su esquema prioritario sigue siendo el de un Gobierno en solitario.

Es el propósito que tienen en el PSOE, donde no preocupan los amagos de Iglesias de tumbar la investidura y poder repetir elecciones. "Nos da pereza, pero miedo ninguno", ironiza un dirigente. "No han aprendido nada", apostilla otro. Pese a que no existe un interés explícito en las filas socialistas de ir a las urnas, sí que hay personas que defienden este análisis: "Nosotros no tenemos que hacer cesiones. Hay elementos que es verdad que hacen pensar que unas nuevas elecciones pudieran no venirnos tampoco bien a nosotros, pero desde luego al resto le vienen mucho peor", plantea un asesor del presidente.

Los socialistas defendieron tras el 28 de abril un gobierno en solitario, posteriormente tomó forma un debate sobre la posibilidad de la incorporación de Podemos. Pero tras el 26 de mayo Ferraz recetó a Pablo Iglesias "humildad" para que fuera consciente de en que lugar le habían dejado las elecciones municipales y autonómicas. El propio Sánchez pidió al líder de Podemos que reconsiderase su intención de entrar en el Gobierno.

Pero hoy José Luis Ábalos ha planteado esta fórmula intermedia. Desde su equipo y desde el PSOE se ha insistido en que "para el caso nuestro" se ha vuelto a insistir "en un gobierno socialista abierto a independientes de prestigio". Esta es su reflexión literal al respecto: "De entrada, no nos gusta el término 'coalición'. Nosotros podríamos, en un momento dado, plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, y en este caso de Podemos, pero desde luego no bajo la fórmula de coalición. Además, una coalición tendría sentida si ambas formaciones sumaran mayoría absoluta, pero no sumamos, por lo que debemos recurrir a otras fuerzas, y que no sean reactivas. Tiene más margen un Gobierno socialista de llevar adelante una agenda progresista sin los condicionamientos que puede suponer otra fórmula. Nosotros hemos dicho reiteradamente que a Podemos lo consideramos un socio programático prioritario. Lo que nos parece más importante es acordar programas de transformación social, que no presencias en el Gobierno. Preferimos hablar de qué vamos a hacer antes de quiénes lo van a hacer, abiertos a personas independientes, de prestigio, que la sociedad se reconoce en ellas, pero queremos que sea de orientación socialista y nos mantenemos ahí. Pero es que además pensamos que es más eficaz, incluso mejor para Podemos".

Fuentes socialistas han querido matizar a posteriori que Ábalos hablaba "en condicional" y que "el propósito es el mismo y no nos movemos de ahí". Se apunta a "un modelo como el actual", en referencia al Gobierno que Sánchez dispuso tras ganar la moción de censura. Aunque en el PSOE reconocen que esa vocación es lo que ahora mismo están planteando, sin atreverse a descartar que Sánchez pueda tomar otro camino en el último momento: "La realidad dictará lo que dicte y la decisión la tiene el presidente, pero el propósito sigue siendo el mismo", aseguran.