Los presos se saltan las restricciones y aprovechan para hacer llamadas dentro del Hemiciclo Junqueras, Rull, Turull y Sànchez han asistido hoy al Congreso de los Diputados para prometer su cargo de diputados electos

Los presos del «procés» Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya, se están saltando algunas de las restricciones del Tribunal Supremo sobre no poder portar dispositivos electrónicos o teléfonos móviles por su condición de preso preventivo. Los reclusos han asistido hoy a la constitución de la cámara del Congreso de los Diputados y han aprovechado que una vez dentro del Hemiciclo no tienen vigilancia para usar móviles.

Los Policías que les vigilan y les acompañan por el recinto están taponando las salidas por el existente riesgo de fuga. Por ello, Junqueras, Sànchez, Rull y Turull están utilizando permanentemente los móviles para comunicarse entre ellos y con el exterior tanto por llamadas como por mensajería instantánea. Se saltan así las normas de todo recluso.

También ayer durante la recogida de sus actas de diputados los presos se saltaron la orden judicial del Alto Tribunal que les negaba la posibilidad de hacer declaraciones públicas. Mientras estaban en la sala donde tenían que completar los trámites parlamentarios, sus grupos parlamentarios difundieron un vídeo en las redes sociales de cada uno de ellos. Una providencia de la Sala Segunda del Alto Tribunal, en respuesta a una petición de Junqueras y Romeva, explica que «no se autoriza a los citados la realización de reuniones de trabajo y asistencia a compromisos de comunicación pública y prensa». Ayer se saltaron la restricción sin dudarlo.