El presidente de la Real Academia de Doctores: «Hay motivos para retirarle el título a Sánchez» ABC habla con Antonio Bascones sobre los plagios del jefe del Ejecutivo y las irregularidades en torno al tribunal que le evaluó

Gregoria Caro

El presidente de la Real Academia de Doctores de España, Antonio Bascones, analiza, en conversación con ABC, el caso de la tesis de Pedro Sánchez. Bascones considera que existen dudas en torno al tribunal y que los sucesivos plagios destapados por este diario merecen una respuesta por parte de la Universidad Camilo José Cela.

¿Es correcto que ninguno de los miembros del tribunal que evaluó a Sánchez estuviese especializado en la materia de la tesis?

No, en todos los tribunales a los que he pertenecido los miembros han tenido relación con la materia. Yo soy médico y no puedo asistir a una lectura de un futuro doctorando en Derecho laboral. Tengo que estar especializado en el área. Lo normal son un sexenio en investigación y publicaciones en la línea de la tesis a evaluar avaladas por un currículum.

Pero dos de los miembros del tribunal se habían doctorado un año antes y otro tan solo hacía dos meses...

Sí, efectivamente. Cuando una persona acaba una tesis doctoral su director propone diez miembros para el tribunal y estos pasan por la Comisión del doctorado de la Facultad para eligir a los cinco de mayor calidad científica. Además, todo eso tiene que estar referenciado. No es normal leer una tesis doctoral y unos meses después presidir un tribunal.

«Es incorrecto totalmente que se utilien publicaciones científicas y no se citen»

¿Y es normal que un miembro del tribunal publicara dos artículos con Sánchez que luego fueron introducidos en la tesis?

Depende de la situación. El sistema permite que las publicaciones científicas sean unificadas en las tesis, pero, por supuesto, siempre tienen que estar bien referenciadas y bibliográficamente anotadas.

Pero en este caso no aparecen citadas...

Pues eso es incorrecto totalmente.

¿Los plagios del presidente son motivo suficiente para retirarle el título de doctor?

Eso lo tiene que decidir la Comisión del doctorado de la Universidad Camilo José Cela, pero desde el punto de vista personal y académico yo pienso que sí los hay.

¿Cómo es el proceso de evaluación antes de leer la tesis doctoral?

Lo primero es aprobar los cursos de doctorado, luego inscribir la tesis en la Facultad y tras tres o cuatro años de trabajo se crea el tribunal para evaluarla. La tesis pasa entonces al rectorado durante unos 20 días para ser leída. Y, tras ello, el tribunal cita al doctorando para la presentación. Además, una tesis tiene que tener una estructura: introducción, métodos, hipótesis, objetivos y conclusiones...

«La tesis de Sánchez está científicamente desestructurada y académimente no es una tesis al uso»

¿Y es así en el estudio de Sánchez?

No, lo que yo he visto en este caso es que las conclusiones no tienen relación con los objetivos. Y tampoco he visto los objetivos claramente. Su trabajo está científicamente desestructurado y académicamente no es una tesis al uso.

¿Cómo puede ser que nadie del tribunal viese los plagios?

Eso es lo llamativo. En una tesis hay muchos responsables... no solo están el doctorando y el director. Hay dos comisiones de investigación: la de la facultad y la del rectorado. En este caso alguien tenía que haber visto la situación, pero parece que no ha sido así.

¿Entonces aboga por que la Universidad investigue al presidente?

A mí me gustaría que hubiera una aclaración de todas estas cuestiones porque nadie lo ha aclarado. Los periódicos lo han demostrado [los plagios], pero no ha habido una respuesta por parte de la universidad y es quien ahora tiene que decir algo.