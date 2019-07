PP y Ciudadanos firman por separado con UPN una declaración para que Navarra no dependa de Bildu Rivera hace hincapié en que su partido solo está en coalición con la formación navarra, pese a que compartió listas con los populares

En Ciudadanos (Cs) hay fotos que incomodan y una de esas imágenes es la de los líderes del PP, Cs y Unión del Pueblo Navarro (UPN) compartiendo escenario. Estos tres partidos acudieron a las elecciones generales del 28 de abril y a las autonómicas del 26 de mayo en la misma lista, Navarra Suma, pero los liberales reniegan de un acuerdo que les sitúa bajo el mismo paraguas que a los populares en la Comunidad Foral.

Con Navarra pendiendo de EH Bildu y la socialista María Chivite dispuesta a gobernar toda la legislatura bajo la influencia de los herederos de la ilegalizada Batasuna, no parecía hoy el día para acentuar las diferencias entre PP y Cs. Los tres partidos han firmado una declaración para exigir a Pedro Sánchez «dignidad» para las instituciones navarras, pero lo han hecho por separado.

Primero, pasadas las 11 horas, lo han hecho los presidentes de Cs y UPN, Albert Rivera y Javier Esparza, y una hora después ha repetido firma el líder regionalista con su homólogo en el PP, Pablo Casado. Ambos actos en el Congreso: uno en los despachos de Cs y otro en los del PP. Los populares eran partidarios de que esta iniciativa, que básicamente reclama al PSN que reconsidere su deriva y permita gobernar a Navarra Suma, la lista más votada el 26-M, la firmasen los tres en el mismo documento. No ha sido posible.

La razón: Cs sigue negando que haya concurrido a unas elecciones en coalición con el PP. No importa que en Navarra compartan diputados. «Nosotros tenemos un acuerdo con UPN, no con el PP» y «nosotros firmamos una coalición con UPN, no con el PP» han sido las respuestas ofrecidas por Rivera a la prensa cuando le han preguntado por qué no se había dado una firma conjunta.

Es más, a lo largo de toda su intervención inicial, Rivera ha hablado de la iniciativa como una petición hecha «desde UPN y Cs» y ha obviado por completo al PP. «Si uno quiere ser presidente de la nación española, no puede pactar con Batasuna para quitarle el Gobierno a la coalición constitucionalista de UPN y Cs», ha remarcado Rivera, que ha evitado referirse a la coalición Navarra Suma o al PP hasta las preguntas de los periodistas.

«Los nacionalistas han perdido en las urnas. Ha ganado la coalición formada por UPN y Cs. Simplemente pedimos que esa coalición pueda gobernar», ha insistido Rivera, que le ha reclamado a Sánchez que «no haga nada» y permita gobernar a una lista constitucionalista «por Navarra y por España».

Las declaraciones firmadas por PP y UPN y por Cs y UPN llegan casi un mes después de que Esparza ofreciese a Sánchez la abstención de los dos diputados de Navarra Suma para facilitar su investidura en segunda votación, a cambio de que el PSN hiciese lo propio en Navarra. Así, se conseguiría que Sánchez no dependa de los independentistas catalanes y que la gobernabilidad de Navarra no pase por la voluntad de Bildu. Pero de momento este escenario parece descartado.