El PP ve «dudas razonables» en los acatamientos de la Constitución de los diputados independentistas Los populares y Ciudadanos piden a la Mesa que verifique las respuestas

La sesión constitutiva del Congreso del pasado 21 de mayo fue un espectáculo del que muchos diputados se avergüenzan. En aquella sesión solemne, y no ordinaria, cuando llegó el momento de acatar la Constitución para adquirir la plena condición de diputados, los independentistas aprovecharon para mostrar su lealtad «al 1 de octubre», «a los presos y exiliados políticos» o a «la república catalana». El PP solicitó una transcripción de todas las fórmulas empleadas y ahora, con el papel en la mano, pedirá a la Mesa que reconsidere su negativa inicial a revisar la decisión de la Presidencia de dar por buenos todos los supuestos acatamientos.

El PP llevará hoy a la Junta de Portavoces el escrito de reconsideración, que luego será remitido a la Mesa para que tome una decisión. Ciudadanos, que en un principio entendió que todo era una cuestión de orden, ha seguido la línea de los populares y presentará su propio escrito para que se revisen las fórmulas de acatamiento de la Constitución que se apartan de las formas previstas por la ley.

En el acta de la sesión constitutiva no venían reflejadas las respuestas de los diputados, pero sí la afirmación final de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet: «Todas las señoras y señores diputados que han contestado al llamamiento han adquirido la condición plena de diputados y diputadas. Enhorabuena».

El PP solicitó entonces la transcripción de las fórmulas empleadas que fueran más allá de un «sí, juro» o un «sí, prometo». En total son 98 de 350, aunque se incluyen diputados como los de Vox, que juraron «Por España», o a Albert Rivera, que contestó:«Sí, prometo defender la Constitución».

Los acatamientos que despiertan más recelo son 24. En su escrito, Ciudadanos pide que no se tengan por válidas sus fórmulas empleadas y se proceda a citar a los mismos para su subsanación, al considerar que vacían de contenido la esencia del acatamiento constitucional.

Ahí está el caso de Laura Borràs (Junts per Catalunya), que contestó así: «Amb lleialtat al mandat democràtic del l’1 d’octubre y al poble català, per la llibertat dels presos i exiliats; per imperatiu legal, ho prometo». Mertxe Aizpirua (Bildu) dijo:«Bai, hitza ematen dut legeak behartuta, Euskal Errepublika sortu arte» (promete hasta la creación de una república vasca). Oriol Junqueras:«Desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí, prometo». Josep Rull:«Com a pres polític i amb lleialtat al mandat pacífic i democràtic de l’1 d’octubre y al poble de Catalunya, per imperatiu legal, sí, prometo». Jaume Asens (En Comú Podem): «Per uns nous temps republicans, sí, prometo». Gabriel Rufián (ERC): «Por la libertad de los presos y exiliados políticos, por la república catalana, sí, prometo».

Incompatible con la ley

El PP considera que estas expresiones pueden tener un valor «condicionante y limitativo e incluso pueden resultar incompatibles con el acto de acatamiento a la Constitución». Cita como ejemplo la expresión de lealtad «al mandato democrático del 1 de octubre». A su juicio, se muestra lealtad a un hecho ilegal que ha tenido consecuencias penales, «lo que sería difícilmente compatible con el acatamiento a la Constitución».

En otros casos se puede apreciar que ni siquiera los taquígrafos pudieron escuchar algunas respuestas, como se refleja en la transcripción: «Palabras que no se perciben», o solo se escuchó una parte, o no se entiende: «Pronuncia palabras en euskera».

Por todo ello, los populares preguntan en qué se basó Batet para concluir «fehacientemente» que se había dado cumplimiento al requisito habilitante de acatamiento a la Constitución «para adquirir la condición de diputados por parte de los 350 electos», tal y como exige el artículo 4 del Reglamento de la Cámara y el 108 de la Loreg.

Ante estos hechos, el PP ve «dudas más que razonables» sobre el acatamiento por parte de algunos diputados, «de manera incondicional, que es lo que exige la doctrina del Constitucional, porque se trata de un acto de sometimiento a la ley». En una sentencia del TC de 1991 se subraya: «La decisión es que el acatamiento a la Constitución haya sido incondicional y pleno y ha de valorarse si tal incondicionalidad y plenitud subsiste en la fórmula empleada por los diputados».