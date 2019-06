El PSOE amenaza con nuevas elecciones y vuelve a rechazar a Iglesias como ministro Ábalos defiende que una coalición con Podemos: no garantiza la gobernabilidad ni la investidura

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 10/06/2019 14:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Ejecutiva del PSOE se ha reunido este lunes para «encarar una semana decisiva para el futuro político de España». Pedro Sánchez se reúne mañana con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado. Comienzan así de manera formal unas negociaciones que el presidente en funciones abordará personalmente ayudado por Adriana Lastra y José Luis Ábalos.

El secretario de Organización del PSOE ha comparecido en rueda de prensa para reivindicar el «mandato reforzado» de las urnas en torno a que sólo existe la opción de Pedro Sánchez como presidente: «Las urnas hablaron y los políticos tenemos la obligación de respetar y hacer valer su mandato», ha dicho Ábalos.

El PSOE ha insistido en su estrategia de focalizar la presión sobre PP y Cs. Los socialistas defienden que su propuesta se basa en tres principios: «Respeto a nuestra a Constitución, Gobierno cohesionado y cumplimiento de compromisos con la UE».

El número tres del PSOE y ministro de Fomento ha advertido de que «la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones» y ha insistido en buscar el apoyo de los constitucionalistas, «quienes tenemos la obligación de sacar el país adelante». «Las urnas también tienen memoria», ha advertido.

Ábalos ha dejado en un segundo plano la conocida como vía navarra, con dos abstenciones de UPN, incluso ha vuelto a dar vía libre a María Chivite para que intente presidir Navarra. Ha dado luz verde a la abstención de Bildu siempre que los socialistas no negocien la misma. «No nos vamos a apoyar en Bildu. A partir de ahí cada uno hace lo que quiere», ha dicho.

Esto podría alejar las dos abstenciones de UPN en el Congreso, pero Ábalos ha rechazado que eso ahora mismo sea relevante: «La investidura ahora tampoco está en función de dos votos», ha dicho Ábalos. El secretario de Organización ha justificado que «esa aritmética no es de suma sino que comporta restas», porque puede comportar «la abstención de dos votos y la contrariedad de otros seis», en referencia a cómo podría responder el PNV.

Ábalos ha vuelto a defender que la incorporación de Podemos al Gobierno no es adecuada desde su punto de vista, y lo ha vinculado a la realidad aritmética: «Si sumáramos con Podemos mayoría absoluta lo normal sería ese tipo de gobierno. No habría debate si fuera mayoría absoluta». Pero el dirigente socialista ha constatado que con los números actuales «no llegamos» y ha dicho que «un Gobierno de esa naturaleza no solo no suma sino que podría restar», en referencia a que otros potenciales apoyos prefieren un Ejecutivo en solitario: «No entendemos un Gobierno vigilado ni condicionado».