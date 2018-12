Podemos pacta la salida de Errejón de la Ejecutiva El diputado se centrerá absolutamente en preparar su candidatura a presidir la Comundiad de Madrid

S.E.

Podemos ha empezado el curso político con cambios importantes en su organigrama. El secretario general de la formación, Pablo Iglesias, aseguró ayer que el diputado, y también fundador de la formación, Íñigo Errejón, ganará las elecciones en la Comunidad de Madrid esta primavera. Pero, eso sí, tendrá que abandonar la Ejecutiva morada.

Iglesias pactó con Errejón la salida de la Ejecutiva de Podemos este mes con el objetivo de que el diputado se centre absolutamente en preparar su candidatura a presidir la Comundiad de Madrid. No obstante, aun no se sabe con claridad si mantendrá su puesto como secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político.

Según Iglesias, desde el partido consideran que este acuerdo sólo supone «convertir una situación de hecho en una situación de derecho», porque Errejón «llevaba ya muchos meses dedicado fundamentalmente a preparar las elecciones».

El líder de Podemos, en una entrevista a Efe, expresó que lo primero que tendrá que hacer el candidato a presidir la Comunidad de Madrid es «gobernar un espacio político plural» con sus socios de IU y Equo, y después ponerse de acuerdo con el resto de fuerzas, como el PSOE.

Madrid es clave para los de Iglesias y sus dirigentes saben que no pueden perder ninguna oportunidad. «Desde luego, si sale para ser vicepresidente, no será presidente nunca. Si sales para ser presidente puedes no serlo, pero tendrás posibilidad de conseguirlo. Si te conformas con la segunda posición, nunca ganas», advirtió el líder.

Más agujeros en Podemos

El secretario general tiene otro escenario complicado en Cataluña. Xavier Domènech anunció el martes que abandona la política y sus cargos tanto al frente Catalunya en Comú como de Podemos en Cataluña.

Domènech se baja así del barco de Catalunya en Comú-Podem, una coalición formada por Podem, Catalunya en Comú y la formación Barcelona en Comú de Ada Colau con la intención de unir fuerzas. El político catalán asegura en su comunicado que la decisión llega tras una «progunda reflexión».

Hay pocas personas a las que quiera y admire tanto como a @XavierDomenechs Hubiera querido que siguieras al frente, pero has demostrado que en política todos estamos de paso. Catalunya pierde a un gran político, pero tus estudiantes recuperan al mejor profesor. T’estimo molt amic pic.twitter.com/IE48OWTMc6 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 4 de septiembre de 2018

Así las cosas, Iglesias se ha mostrado entristecido por su baja y ha expresado en Twitter que «hay pocas personas a las que quiera y admire tanto como a Xavier Doménech» y que «hubiera querido que siguieras al frente, pero has demostrado que en política todos estamos de paso. Catalunya pierde a un gran político».