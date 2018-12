Pedro Sánchez comparece desde Bruselas, en directo

Actualizar

16:33Hasta aquí la retransmisión en directo de la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo y a la Cumbre del Euro. Muchas gracias por su atención y les esperamos en el próximo directo. Un saludo y buen fin de semana.

16.35Finaliza la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

16.33Sánchez: «Este no es el camino para la reconciliación y situar en el territorio de las buenas relaciones entre Kosovo y Serbia», comenta sobre la situación de Kosovo. «Que se estén empezando a dar respuesta a los problemas de los catalanes me parece que es una buena noticia. Insisto, altura de miras, sosiego y diálogo, necesitamos tiempo», continúa diciendo sobre Cataluña.

16.29Sánchez: «La Unión Europea tendría que ser mucho más ambiciosa. A partir de ahí cada gobernante defiende su posición y país. Se está empezando a germinar la idea de contar con un presupuesto común y contamos con el apoyo de Merkel».

16.25Sánchez: «No tenemos todavía la respuesta del señor Torra, pero no pongo en duda dicha reunión. En política lo que no se puede hacer es perder las formas. Yo me ocmprometí con la sociedad catalana en que habría un Consejo de Ministros en Cataluña. Se va a aprobar la subida del salario mínimo en ese Consejo de Ministros de Barcelona». «¿Durante cuantos años llevamos criticando que no se ha puesto remedio a la crisis en Cataluña? Este Gobierno quiere solucionarlo: generosidad, diálogo, responsabilidad y sentido de Estado. Solo pido a la oposición que tenga el mismo sentido de Estado que tuve yo en la oposición. Los problemas de España están para solucionarlos».

16.23¿La política del ibuprofeno funciona o no en Cataluña? Sánchez: «La celebración por parte del Gobierno de un Consejo de Ministros en Barcelona es una muestra de respeto y de aprecio a Cataluña y a la sociedad catalana como lo fue ir a Sevilla y como lo será ir a otras. Creo que acerca el Consejo a la España autonómica no es más que un gesto de convivencia y concordia y de acercar el Gobierno a todos los territorios nacionales. Estuvimos en Sevilla, vamos a estar en Barcelona y otras ciudades. Tiene que ver con un reocnocimineto a la diversidad territorial y reconocer que no toda la vida política pasa en Madrid». «Esta va a ser una crisis que lleva alargada más de 10 años. Sosiego, tiempo, diálogo, sentido de Estado por parte de todas las fuerzas políoticas sobre todo en aquellas que gobernamos en distintas instituciones. Esta crisis no vamos a resolverla en uno o dos meses, se va a tardar un tiempo. Dentro de la Constitución se puede hablar de cualquier cuestión».

16.22Turno de las preguntas.

16.20Sánchez: «En la Cumbre del Euro ha acordado la puesta en marcha de un presupuesto común para aumentar la competitivdad en los países que pertecenecn a la zona euro».

16.18Sánchez: «El Consejo Europeo ha hecho un llamamiento común en contra del racismo, de la xenofobia y el antisemitismo y hemos hecho una valoración positiva de las consultas ciudadanas sobre el estado de la Unión Europea».

16.16Sánchez: «He hecho saber que España está comprometida con el mercado único».

16.12«Creemos que el presupuesto europeo debe hacer retos muy importantes como la transiciíon ecológica, los flujos migratorios, la innovación, la era digital y sus consecuencias», continúa diciendo el presidente del Gobierno.

16.10«No es posible abrir el acuerdo de retirada del Reino Unido. Hemos dejado claro el conjunto de los 27 Estados miembros que el pacto o la cláusula de salvaguarda es un mecanismo que ninguna de las dos partes quiere aplicar y menos aún prolongar innecesariamente», manifiesta Pedro Sánchez.

16:02El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en una rueda de prensa tras asistir en la mañana de este viernes al Consejo Europeo y a la Cumbre del Euro. Debido a su viaje a Bruselas, el jefe del Ejecutivo se ha ausentado del Consejo de Ministros celebrado en este día.