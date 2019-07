Pablo Iglesias renuncia a entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez Esta era la única condición que los socialistas habían puesto para cerrar un acuerdo de coalición con Podemos, que ahora exige un reparto proporcional de asientos en el Consejo de Ministros

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha renunciado a entrar en un Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Hasta el momento, esta condición era, según el presidente del Gobierno en funciones, la única que los socialistas habían puesto para poder cerrar un pacto para conformar un Ejecutivo de coalición con Podemos.

Sin embargo, Iglesias pone una nueva condición a Sánchez para poder llegar a un acuerdo que facilite su investidura: «Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos».

Esta premisa establecería que Podemos tuviera, aproximadamente, la mitad de asientos que el número que se reserve el PSOE en el próximo gabinete ministerial. Es decir, por cada dos ministros socialistas que elija Sánchez, tendrá que ceder otro al partido de Iglesias.