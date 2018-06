ENTREVISTA Pablo Casado: «Soy el candidato que menos gusta a la izquierda, a Ciudadanos y a Podemos» Confía en recuperar los votos perdidos del PP y asegura que su partido «necesita ser la Plaza Mayor de España, no una corrala de intrigas»

Ana I. Sánchez

Pablo Casado (Palencia, 1 de febrero de 1981) no quiere ser el candidato de los notables, ni de los despachos, sino el candidato de la calle. Y para eso se está recorriendo España a un ritmo de cuatro provincias y mil kilómetros de carretera al día. Aspira a conectar con el militante para llevar a cabo el proyecto que dice que siempre tuvo en la cabeza. «Desde que me afilié». «Un proyecto sugestivo de vida en común, como diría Ortega», para recuperar el Gobierno. El exvicesecretario de Comunicación del PP cree que España «necesita hoy más que nunca al PP». Quiere ser un verdadero líder. De esos que miran al futuro y dicen lo que quieren que ocurra para encaminar a la sociedad a recorrer grandes caminos. De momento exhala ilusión, ganas y ambición de futuro. Algo en lo que asegura, «no me va a ganar nadie».

Su candidatura sorprendió por la investigación sobre sus títulos, ¿puede haber más sorpresas?

Nadie ha sido tan transparente y ha dado tanto la cara en un tema tan menor y tan irrelevante como tres asignaturas convalidadas en un curso de doctorado de hace diez años, que ni siquiera culminé porque no hice la tesis. No hay casualidades en la vida. Que esto sea portada el mismo día que me presento y que sea noticia cuando el presidente del Gobierno ha reconocido que mintió en su CV con un máster y nadie diga nada es algo absolutamente sorprendente.

¿Teme a dónde pueda llegar el proceso judicial?

Tengo la convicción de que no tiene ningún recorrido. Las informaciones cada día me dan la razón, la universidad ha encontrado documentación que decía no encontrar y está investigando a un profesor, no a los alumnos. En ningún caso la Justicia me está investigando. Es decir, que yo sería la primera víctima. Pero les está sirviendo a mis adversarios para intentar sacar rédito a un político al que habrán buscado casos de corrupción, problemas familiares o patrimoniales y no los tiene.

Habla de adversarios, ¿quién cree que ha movido todo esto?

Creo que soy el candidato que menos le gusta a la izquierda, a Ciudadanos y a Podemos porque comparto generacionalmente el perfil de sus líderes y he dicho que voy directo a recuperar a los votantes que se han ido.

El Máster

¿No ve enemigos dentro?

Nunca veré enemigos dentro. Por eso mi candidatura representa la unidad. El PP necesita ser la Plaza Mayor de España no una corrala de intrigas.

Ha defendido al partido en los peores momentos, ¿puede ser creíble su propuesta de regeneración?

La militancia agradece haber tenido un portavoz que bajaba a dar la cara cuando perdíamos elecciones y defendía al partido de los traidores que se habían aprovechado de él, y creo que lo he sabido compaginar con la exigencia de regeneración. Defiendo un proceso de renovación que es cambiar lo que no ha funcionado y conservar lo que sí que ha funcionado. No sería creíble si no hubiera dado la cara por el partido en los momentos y lugares mas difíciles. Voy a mantener una exigencia absoluta contra la corrupción pero voy a hacer que se respete al partido y cuando un compañero sea exonerado le pondré en el lugar que se merece porque en eso, hemos fallado.

Núñez Feijòo apuesta por un liderazgo con caras nuevas, ¿usted se considera una cara nueva?

Soy una cara nueva. El partido lleva treinta años liderado por la misma generación. Con Aznar ya estaban Rajoy, Santamaría, Cospedal... Ahora mi generación, los millenial, pide paso y lo hacemos de forma integradora ideológicamente y territorialmente. La militancia quiere cambios, en positivo, sin echar a nadie pero abriendo más espacios. Quiero captar talento y que vengan los mejores. El PP tiene que abrirse a la sociedad porque solo así conectaremos con los intereses de los ciudadanos y lideraremos España. Tenemos que ir a por todas, tenemos que tener ese ansia de volver a tener mayorías holgadas y para eso hay que hacerlo con ambición, mirando mucho al futuro y confiando en lo que son las señas de identidad del partido sin complejos. Los ingredientes deben ser ilusión, renovación y unidad. Sin un partido fuerte, ilusionado y unido no se ganan las elecciones, se pierden escaños.

Cataluña

Se refiere a la pugna entre Cospedal y Santamaría

No voy a particularizarlo. Quien cultiva diferencias cosecha conflictos y quien cultiva afinidades cosecha consensos. España necesita afinidades y no discordias y lo mismo el partido. No tengo un PP propio, ni mi proyecto es contra nadie. No sé si soy el mejor candidato pero sé que tengo el mejor proyecto por una sola razón: es el único que garantiza la unidad futura. Mi victoria sería la de todos porque todos tendrían sitio.

Habla de unión pero ha rechazado integrarse con Cospedal

Planteamos una alternativa ideológica programática y creemos que es el militante el que tiene que decidir. Mi proyecto no es idéntico, ni equivalente al del resto de candidaturas, por eso ofrezco que cualquier candidatura se integre en la mía. Mi candidatura es la que garantiza la unidad y la unidad es fundamental para que no se rompa el partido. Con un partido roto vamos a perder las elecciones se presente quien se presente. Después del congreso habrá que integrar.

¿Cree que el sistema de elección del nuevo líder le perjudica? Porque usted no lo criticó cuando se aprobó

No lo critico. Lo que pido a los presidentes autonómicos y provinciales es que dejen votar libremente, sin presiones, que las está habiendo. No me gusta el sistema de inscripción porque obliga a los afiliados a tener que ir dos veces a la sede, pero acato las normas y no quiero cambiarlas a mitad del juego.

Cospedal ha ganado elecciones y tiene experiencia de gestión, ¿qué contrapone a eso?

Yo me he presentado como cabeza de lista en Ávila y he sacado el mejor resultado de toda España y de cualquier partido, un 51,9%, 20 puntos más que la media nacional, en 2016 y 2015. En todo caso, me gusta mucho una frase que dijo Obama cuando le recriminaron que no tenía experiencia: «Tengo la suficiente poca experiencia para saber lo que hay que cambiar». Hay proyectos políticos de personas que nunca habían ocupado un puesto de gestión como Tony Blair u Obama y que hicieron una gran labor. Estoy preparado y me rodearía de gente tremendamente experta como Manolo Pizarro o Josep Piqué.

Hablemos de su proyecto, ¿cómo va a liberar al PP de esa imagen de corrupción?

La gente quiere un cambio, una hornada de políticos que no hayan tenido nada que ver con esos años. Todo el mundo tiene claro que no hemos tenido nada que ver con eso y eso sí crea credibilidad.

¿Cuál debe ser el encaje de Cataluña en España?

La mejor vacuna contra el proyecto independentista es ganar las elecciones en Barcelona. La entelequia de Tabarnia es muy graciosa pero es real si conseguimos que en el cinturón metropolitano de Tarragona y Barcelona gobierne el constitucionalismo.

¿Y cómo se consigue?

Les hemos ganado muchas veces, cuando el centro derecha ha estado fuerte y el socialismo era nacional y patriótico. Hay que volver a conectar con la sociedad catalana, incorporar en nuestras filas a plataformas cívicas que han surgido precisamente por no sentirse representadas por nosotros.

Congreso

Precisamente el Gobierno socialista le pide ahora lealtad al PP

Fui el primero que deseó lo mejor al nuevo Gobierno, porque será bueno para España. El problema es que plantea el acercamiento de presos, ha quitado la supervisión financiera de la Generalitat y quiere abrir la reforma de la Constitución para contentar a los que quieren liquidar a España. Ahí me va a encontrar enfrente porque yo no estoy en política por un plato de lentejas sino por servir a España, y para eso, por lo menos, hay que preservarla. La propia existencia como nación tiene que ser el punto de partida y me temo muy mucho que Pedro Sánchez, al igual que Zapatero, se ha quedado con eso de la plurinacionalidad que solo se aplica en Bolivia o la exrepública Yugoslava.

¿El 155 se aplicó en tiempo y manera?

Se debió aplicar antes y de forma más amplia pero Ciudadanos y el PSOE no nos dejaron.

Se han creado muchos empleos pero hay mucha precariedad. ¿Deben mejorar las condiciones de trabajo?

Estoy orgulloso de que el PP protagonice el segundo milagro económico español que se estudia en todas las facultades de todo el mundo. No es cierto que la temporalidad y la estabilidad sean peores, eran mayores cuando gobernaba el PSOE.

¿Qué le parece el cierre de puertos en Italia? ¿Debió venir el Aquarius a España?

La política de inmigración no puede hacerse a golpe de titular, a golpe de demagogia. El PP ha sido de los mejores partidos de Europa en luchar contra la inmigración ilegal. Hemos sido capaces de absorber a millones de personas en la década de los 90 con una política coordinada que ahora no debe revertirse.

¿Qué le parece la liberación de La Manada?

Se queda corto todo lo que podamos decir... Respeto las decisiones judiciales pero cuando se es padre, sinceramente, se sufre ese nudo en el estómago que ha sufrido toda España al ver que en este caso quizás la legislación no ha estado a la altura. Me atrevo a proponer un debate para modificar la legislación y revisar los criterios por los cuales se tipifican ciertos delitos para que este caso no se repita.

¿Qué hará si no resulta elegido?

Apoyar a la persona que salga elegida y estar donde los electores del partido decidan.