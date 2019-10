Las otras fuentes de las que copió Canoyra en su tesis doctoral: Wikipedia y El Rincón del Vago La directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid también se sirvió de informes de asociaciones empresariales o gráficos de informes especializados para elaborar su tesis en la Universidad Camilo José Cela

La directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid, Concepción Canoyra, copió en su tesis partes de textos de muy diversa procedencia. Utilizó los textos de manuales empresariales, de informes especializados y hasta de dos fuentes que, precisamente, están denostadas en la comunidad investigadora: la Wikipedia y El Rincón del Vago.

Wikipedia

Copió hasta de la Wikipedia, como se puede comprobar en este enlace. Unas veces no citó y otras sí, pese a que esta enciclopedia colaborativa no puede usarse como fuente en una tesis doctoral. No es científica, cualquiera puede cambiar el contenido y no hay un autor que lo sostenga.

El Rincón del Vago

La tesis tiene un epígrafe sobre la adolescencia. En la página 95 hay una parte que proviene de forma textual y sin cita de un trabajo de psicología colgado en la web «El rincón del vago», que se puede consultar en este enlace, y que explica «la búsqueda de la madurez».

Asociaciones empresariales

Anetcom era una asociación que pretendía inculcar el uso de las tecnologías entre los empresarios de la Comunidad Valenciana. Al hacer su tesis, Canoyra empleó clasificaciones enteras ideadas por los trabajadores de esta asociación en sus manuales divulgativos.

Informes especializados

Canoyra incluyó en su tesis doctoral, sin citar correctamente, gráficos que encontró en informes especializados. Las normas académicas internacionales estipulan que cada gráfico de otro investigador que se incluya en una tesis debe ser citado.

