«No soy como Sánchez, no necesito una tesis exprés» El líder de Ciudadanos se defiende de la polémica que esta semana ha rodeado también a su currículo

Juan Fernández-Miranda

-¿Tiene usted o no el doctorado?

-No me pilla por sorpresa esta campaña de meter a todos en el mismo saco. Intentan generar conmigo una polémica porque yo nunca he dicho que soy doctor, porque no lo soy. No soy como Sánchez, no necesito sacarme tesis doctorales exprés, ni buscar tribunales amigos ni plagiar nada. Simplemente, cuando me metí en política creí que era imposible compatibilizar mis 14 o 16 horas que dedico a la política cada día con hacer una tesis doctoral seria. Yo quiero algún día acabar mi doctorado y hacer esa tesis que tengo pendiente, y por eso ponía (en su currículo oficial) «doctorando», y no «doctorado». A partir de ahí la Universidad (Autónoma de Barcelona) dice que tendría que poner «cursando doctorado» en vez de «doctorando». Los matices son admisibles, lo que no puede ser es que alguien diga que hay títulos que no están. «Doctorando» no es ningún título, es una categoría o un estadio durante un estudio cursando doctorado. Yo hice los cursos de doctorado, lo dejé y lo he dicho. Lo he contado más de diez veces en entrevistas públicas y me haría ilusión algún día, cuando deje la política, acabar esa tesis y dedicarme a la docencia. Pero unos llegan de la mano de un partido político, de la mano de amigos, y les regalan o no -está por ver- esos títulos. Yo no estaba en política, que eso es lo que nadie dice. Cs no existía. Yo estaba como cualquier otro estudiante: mis padres me pagaron con un gran esfuerzo la carrera, el máster en Esade y un doctorado que abandoné justo cuando empecé la política. Cuando Sánchez nos dijo «te vas a enterar» supongo que se refería a cosas como ésta.