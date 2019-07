La negociación entre PSOE y Podemos encalla en el reparto de poder Iglesias reprocha a los socialistas que solo ofrezcan cargos «decorativos» y exige tener «competencias»

Después de casi tres meses de reproches mutuos, enfangados en una guerra por el relato y sumidos en un intenso pulso, PSOE y Podemos llegaron al día del debate sin avances. Las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están totalmente encalladas en el reparto de competencias ministeriales. Pero el discurso del candidato solo sirvió para enfriar más la relación en mitad de la búsqueda de un acuerdo de investidura y de Gobierno.

Fuentes del entorno de Iglesias aseguraron anoche que la negociación no puede avanzar porque el PSOE no les permite tener «competencias» en ninguna de las carteras sociales que están sobre la mesa para ser ocupadas por miembros de la formación morada. «Queríamos alguna competencia de Hacienda y dijeron que ni hablar; queríamos alguna de Trabajo y dijeron que ni hablar; de Igualdad y dijeron que ni hablar; de Transición Ecológica y dijeron que ni hablar... ¿Qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara», espetó ayer Iglesias a Sánchez, durante un tenso debate de investidura, que se tornó en una suerte de reunión a puertas abiertas entre ambas fuerzas políticas.

Desde que el viernes Iglesias diera un paso atrás y renunciara a entrar al Gobierno de coalición, durante todo el fin de semana se produjeron numerosas llamadas telefónicas entre PSOE y Podemos para llegar con las bases de un preacuerdo al debate. Pero el intento de negociación a contrarreloj «tropezó» con la negativa de los socialistas. En Podemos aseguran que están de acuerdo con las medidas sociales –el documento programático «ya no supone un problema», dicen–, pero critican que dentro de las estructuras ministeriales no les dejan «huecos» para desarrollar acciones de Gobierno que hagan realidad esos contenidos. Las carteras en las que Podemos pide un espacio, una vez han renunciado a su presencia en las llamadas de Estado –Exteriores, Interior, Defensa...– son las de Industria, Medio Ambiente, Energía y Empleo.

La vicepresidencia «vacía»

A última hora del domingo, según pudo saber ABC, el PSOE ofreció a Podemos una vicepresidencia social, que ocuparía una mujer, pero que según la formación morada adolecía de capacidad de gestión. Es decir; una oferta directa a la portavoz en el Congreso y número dos del partido, Irene Montero. Los de Pablo Iglesias rechazaron de plano esta última propuesta, recibida como una falta de respeto hacia su grupo y electorado. Ayer desde la tribuna de oradores, Iglesias quiso dejárselo más claro a Sánchez: «Necesitamos competencias. Respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes, no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno», espetó.

Luego, en su turno, Sánchez pidió a Iglesias «responsabilidad» alegando que no suman mayoría absoluta para un Ejecutivo bicéfalo. «Si finalmente no llegamos a un acuerdo de coalición hay otras opciones; mediten su voto, se puede abrir un acuerdo de investidura acordando contenidos», propuso el líder del PSOE. «No nos vamos a dejar pisotear», replicó Iglesias. Al cierre de esta edición, Podemos no había decidido aún su voto a la espera de «un giro» en Ferraz que de aquí al jueves les permita llegar a un acuerdo. Desde el entorno de Iglesias aseguran que siguen abiertos al diálogo, pero insisten en que si nada cambia de aquí a la votación del jueves bloquearán la formación de Gobierno. Pivotan entre el «no» y la abstención, y fijarán postura según cómo se tercie la última votación. Si la investidura resulta fallida, no es descartable que se abstengan.

Negro sobre blanco lo puso ayer Iglesias. Con tono incisivo y visiblemente molesto por el desarrollo de Sánchez, le lanzó un último órdago: «Si ustedes por la cerrazón de no hacer un gobierno de coalición con nosotros, proporcional a los votos obtenidos, hacen caso a Tezanos (en referencia a una repetición electoral) temo que usted no será presidente de España nunca». El jefe del Ejecutivo no quiso responder a esa última advertencia de Iglesias; sabía que se jugaba la investidura.