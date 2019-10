Movilización de segundo nivel del independentismo a la espera del Tribunal Supremo Los secesionistas flojean en el 1-O a la vez que acumula fuerzas antes de conocer la sentencia

El segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O se saldó ayer con una movilización de segundo nivel en Cataluña. Como si el independentismo se reservase o acumulase fuerzas para la semana que viene, cuando está previsto que el Tribunal Supremo anuncie el fallo de la sentencia a los líderes del «procés», las manifestaciones para conmemorar ayer lo que para el secesionismo es uno de los días fundacionales de su ficticia república, apenas fueron un deslucido ensayo o prólogo de lo que está por venir. Las previsiones de los Mossos, que contaban con una movilización de baja intensidad, se cumplieron.

Únicamente la manifestación de Barcelona reunió a varios miles de personas: 18.000 según la Guardia Urbana. La marcha recorrió el tramo que va de Plaza Cataluña a la sede la Comisión Europea, en el Paseo de Gracia, y de ahí hasta la Delegación del Gobierno. Al cierre de esta edición la convocatoria transcurría sin incidentes.

Al margen de en la capital catalana, solo en Gerona se registró cierta actividad durante la jornada, generándose de nuevo inquietantes fotos de encapuchados con pancartas y botes de humo clamando por la república inmediata. Pese la vistosidad de las imágenes, las convocatorias tuvieron una muy escasa participación. A primera hora de la mañana se registraron cortes puntuales en algunas carreteras, y las acciones organizadas por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) en ningún caso tuvieron la envergadura de las que se vivieron en 2018 en el primer aniversario del 1-O.

De hecho, y a la vista de lo ocurrido, comenzaron ya de buena mañana a circular mensajes en canales de comunicación y redes sociales en la órbita de los CDR quejándose de la escasa movilización. «¿Cómo es posible que por el segundo aniversario del 1 de octubre, el CDR de Gerona sea el único que convoque y haya tan poca gente?», se preguntaba un activista en uno de estos grupos consultado por ABC. En Gerona, fueron unos 300 los que rodearon una caserna de la Guardia Civil, primero, y la subdelegación del Gobierno, después, gritando contra las «fuerzas de ocupación». Las acciones registradas antes del amanecer fueron realizadas por pequeños grupos de jóvenes con la cara cubierta —algunos de la organización juvenil-radical La Forja— que toparon con un amplio dispositivo de agentes de los Mossos d’Esquadra. Los agentes fueron blanco de insultos y del lanzamiento de huevos y pintura. Hubo un identificado. La marcha de la tarde reunió a 6.000 personas.

En otras ciudades también se produjeron concentraciones: en Tarragona unas pocas decenas se manifestaron frente a los juzgados provinciales y la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, mientras que a última hora unos 200 mantenían cortada la A7 al cierre de esta edición. En Lérida, tal y como denunció la líder de Cs en la ciudad, Ángeles Ribes, los manifestantes desfilaron al grito de «Pim, pam, pum, que no en quedi ni un» («que no quede ni uno»). La escasa movilización constrastó con la especial animosidad de los cánticos y del comunicado de la coordinadora de los CDR donde se instaba a no dar «ni un paso atrás» ante la «represión» del Estado. «Seremos quien hará temblar el enemigo. Y ganaremos, no tengan ninguna duda», agregaba el texto de los comités.

La escasa movilización respondió de hecho a las previsiones que tenían hechas los Mossos para el día de ayer, tal y como explicaron fuentes de la cúpula policial a este diario.

Huelga convocada

Pese a que la Policía autonómica desplegó a todos sus agentes antidisturbios de la «Brigada Mòbil» (Brimo) y el Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la movilización fue de segundo nivel. No se espera lo mismo para la semana que viene, cuando tras la sentencia se anuncian movilizaciones para los dos o tres días siguientes. Hay un preaviso de huelga general el día 11 —convocada por la Intersindical, central liderada por el ex Terra Lliure Carles Sastre—, algo que la patronal Fomento del Trabajo ya ha denunciado porque en realidad entiende que responde a motivaciones políticas, algo lo que la Constitución prohíbe.

Por otra parte, la ANC ha anunciado que piensa realizar tres días de marchas lentas con objeto de provocar el colapso viario en Cataluña, lo que se sumaría a una acción pensada para cortar de manera indefinidad una importante vía de comunicación. A través de redes sociales se convoca ya a los participantes a estar preparados para reaccionar de manera inmediata y a llevar víveres. Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, explicó que esperan movilizaciones masivas y plurales basadas en la no violencia y la desobediencia civil, en una etapa de movilización «tal vez no permanente pero sí constante», con acciones más clásicas y otras innovadoras consensuadas con partidos y entidades independentistas.

Fuentes de la Policía autonómica precisaron que el dispositivo preparado en coordinación con Policía Naciona y Guardia Civil está listo, y que tal y como informó ayer este diario, los criterios de intervención serán técnicos y no políticos, y que no tolerarán ningún tipo de injerencia. Según un alto mando de los Mossos, el cambio en la dirección del Cuerpo -que ayer se concretó con el nombramiento de Pere Ferrer- no implicará un cambio de criterio en la forma de actuar. Ayer precisamente, el director saliente de los Mossos Andreu Martínez criticó en una carta de despedida a todos los agentes «las voces disonantes que quieren contribuir a la crispación».

Llamamiento a la «desobediencia civil masiva» Tratando de demostrar una unidad más bien impostada, partidos y entidades independentistas realizaron ayer una convocatoria conjunta para explicar el nuevo «marco de movilización» que se pretende realizar de «manera masiva desde la lucha no violenta y la desobediencia civil». No concretaron ninguna acción. JpC, ERC, la CUP, la ANC y Òmnium Cultural trataron de transmitir una imagen de unidad, pero ni los sindicatos mayoritarios ni los comunes, que en otras ocasiones sí han participado en convocatorias a favor de los presos, participaron. La respuesta civil al TS será pues estrictamente independentista. Para compensar, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, propuso crear una comisión en el Congreso para escuchar a las víctimas del 1-O, pedirles disculpas y exigir responsabilidades al Gobierno. El presidente Quim Torra, por su parte, en un acto institucional en el Palau, se comprometió a «avanzar sin excusas para que la república catalana sea una realidad». Desde Waterloo, el fugado Puigdemont anunció su intención de activas la asamblea de cargos electos.