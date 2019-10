Los CDR cortan carreteras y protestan ante la Guardia Civil en el segundo aniversario del 1-O

Varios grupos de manifestantes vinculados a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han cortado este martes carreteras en Gerona con motivo del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O. Las acciones desarrolladas a primera hora de la mañana también han tenido lugar ante las escasas casernas que la Guardia Civil tiene en Cataluña, donde se han reunido cientos de personas gritando contra las «fuerzas de ocupación».

Como viene siendo habitual, los CDR están coordinando sus concentraciones de forma anónima y secreta a través de grupos privados de Whatsapp y Telegram. Asimismo, la coordinadora de los comités, CDR Catalunya, ha difundido un comunicado en el que pide seguir alzados y no dar «ni un paso atrás» ante la «represión» del Estado al independentismo. «Seremos quien hará temblar el enemigo. Y ganaremos, no tengan ninguna duda», agrega el texto de los comités.

Els mossos demanen per megàfon als manifestants a #Girona que no busquin la confrontació. Aquests els escridassen i els diuen “no us mereixeu la senyera que porteu”. pic.twitter.com/1CZbnjcARW