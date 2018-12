La mayoría insta al PP y a Cs a formar Gobierno: el 2-D se votó cambio Siete de cada diez ven «incoherente» que el PSOE satanice a Vox y pacte con PDECat y ERC

La lectura que los españoles hacen del resultado arrojado por las urnas el pasado 2 de diciembre es clara: La mayoría insta al Partido Popular a formar Gobierno porque los votantes andaluces han reclamado un cambio después de 36 años ininterrumpidos de socialismo en la Junta. Este titular es el resultado de combinar dos preguntas incluidas en el barómetro de GAD3 para ABC. La primera tiene que ver con el análisis que los votantes hacen del resultado de las elecciones, y la segunda con cómo deben afrontar los partidos las negociaciones para formar un Gobierno que deberá surgir del acuerdo de varias fuerzas políticas: La mayoría absoluta del Parlamento de Andalucía se sitúa en los 55 escaños, y las urnas otorgaron 33 al PSOE, 26 al PP, 21 a Ciudadanos, 17 a Adelante Andalucía y 12 a Vox.

El 67,1 por ciento de los ciudadanos interpreta los resultados como una exigencia de cambio. Enfrente se sitúan un 20,5 por ciento que considera que el veredicto de las urnas no debe entenderse como un mensaje de cambio.

Transcurridas hoy dos semanas de las elecciones, los partidos políticos de izquierdas, tanto en su vertiente autonómica como en su matriz nacional, han planteado un discurso de estigmatización de Vox –la sorpresa en los comicios– con el objetivo de anular o al menos dificultar un pacto alternativo a la investidura de Susana Díaz, vencedora de las elecciones. Sin embargo, los ciudadanos creen mayoritariamente (un 59,7 por ciento) que es el Partido Popular quien debe buscar la formación de un gobierno con la ayuda de otras fuerzas políticas. Casi uno de cada tres (29,1 por ciento) cree sin embargo que el PP no debe tomar la iniciativa. A estas horas, la opción más plausible es un acuerdo de Gobierno de PP y Cs con el apoyo en la investidura de Vox, aunque ese camino aún hay que recorrerlo.

Otra de las cuestiones incluidas en la encuesta versa sobre la estrategia del PSOE de criticar un pacto andaluz que incluya a Vox (ya sea se investidura o de Gobierno) mientras en el ámbito nacional, Pedro Sánchez no dudó en apoyarse en ERC, PDECat y Bildu –además de en Podemos- para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa. Siete de cada diez encuestados (69,1 por ciento) considera «incoherente» esta posición política, frente a un 29,5 por ciento que opina lo contrario.

En el trasfondo de esta cuestión esta la irrupción de Vox en la escena pública y la consideración sobre dónde se debe situar en el arco parlamentario. Las formaciones de izquierda no dudan en adjetivar al partido de Santiago Abascal como ultra, radical y extremo, cuando no xenófobo, machista o directamente anticonstitucional. En el caso del Partido Popular y Ciudadanos no se llega tan lejos, pero la irrupción de Vox sí incomoda. A todos les obliga a resituarse, porque lo que es cierto es que amplía el espectro político.

Así, resulta revelador dónde ubican los ciudadanos a cada formación política en una escala de 0 a 10, siendo 0 el menor apoyo a la Constitución y 10 el mayor apego a la Carta Magna. Caso aparte de los independentistas (2,9), es Podemos el partido que los encuestados consideran más alejado de la Constitución, con un 4,1, mientras que la opinión pública sitúa a Vox en el 4,5, cuatro décimas más «constitucional» que los populistas de izquierdas. El PP, Ciudadanos y el PSOE superan el 6 en esta valoración (6,8, 6,7 y 6,2, respectivamente).