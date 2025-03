Marruecos advierte a la UE: «La postura de profesor y alumno ya no funciona»

El Ministerio de Exteriores de Marruecos ha reaccionado a la resolución del Parlamento Europeo por la cual éste condenaba la utilización de menores en Ceuta para «presionar políticamente» a España, un mensaje que se entendió como de advertencia a Marruecos.

Desde Rabat valoran hoy esa resolución en los siguientes términos: «Los intentos de europeizar esta crisis son inútiles y no alteran en absoluto su carácter puramente bilateral , sus causas profundas y la responsabilidad demostrada de España en su desencadenamiento».

«Marruecos, por lo demás, no necesita ningún aval en su gestión de la migración. La postura de profesor y alumno ya no funciona . El paternalismo es un callejón sin salida. No es el castigo o la recompensa lo que induce al comportamiento, sino la convicción de una responsabilidad compartida», advierte.

En términos más duros, desde el Gobierno marroquí se subraya en el comunicado que dicha resolución «es contraria al espíritu de la asociación entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea . Al intentar estigmatizar a Marruecos, se está socavando el propio principio de asociación. Esta resolución demuestra, a nivel de la vecindad sur de la UE, que incluso las construcciones más antiguas y exitosas pueden ser objeto de acciones inapropiadas y oportunistas en el Parlamento Europeo».

«No está en consonancia con el ejemplar historial de cooperación en materia de migración de Marruecos con la Unión Europea»

«Por mucho que Marruecos esté satisfecho con su relación con la Unión Europea, considera que el problema sigue siendo con España , mientras no se resuelvan las razones que lo provocaron».

El Ministerio de Exteriores marroquí advierte asimismo que «la resolución no está en consonancia con el ejemplar historial de cooperación en materia de migración de Marruecos con la Unión Europea».