Ana Julia, sobre el niño Gabriel: «Me dijo que era una negra fea y que me fuera a Santo Domingo» Según ella, el pequeño cogió un hacha y cuando ella le ordenó que la dejara le respondió que se callara

Cruz Morcillo

@cruzmorcillo Seguir Madrid Actualizado: 26/06/2018 02:29h

Ana Julia, en su primera declaración ante la Guardia Civil, dos días después de ser detenida, aseguró que Gabriel fue con ella a la finca de Rodalquilar por voluntad propia. Al llegar, según ella, el pequeño cogió un hacha y cuando ella le ordenó que la dejara le respondió que se callara.

«Me dijo que me fuera a mi país, que quería que su padre estuviera con su madre y no conmigo, comenzó a insultarme diciendo que era una negra fea, que me fuera a Santo Domingo. Forcejeé con el niño intentando quitarle el hacha, taponándole la boca para que se callara».

Según su increíble versión, le apretó la boca y la nariz «aunque no quería hacerle daño» y al darse cuenta de que no respiraba se asustó muchísimo, se bloqueó y no sabía qué hacer. Se quedó paralizada. Luego reaccionó y lo enterró junto a la piscina.