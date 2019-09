El juicio de Ana Julia en directo: hoy testifican siete testigos, entre ellos el exmarido de la acusada

ABC Actualizado: 11/09/2019 10:27h

10.26Le muestran el hacha con el que le cortó la muñeca, no la reconoce.

10.24El abogado de la acusación, Paco Torres, explica a través de las preguntas al hermano de Ángel que Ana Julia sabía que ese día, el del crimen, no habría posibilidad de que nadie de la familia fuera a la finca de Rodalquilar. Informa Cruz Morcillo.

10.22Continúa respondiendo a las preguntas el hermano de Ángel: «Ana Julia sabía que yo estaba trabajando en Almería ese día». Informa Cruz Morcillo.

10.17Francisco Cruz, hermano de Ángel: «Ella decía: hoy vamos a tener suerte y el niño va a aparecer». Informa Cruz Morcillo.

10.14La fiscal le pregunta por las herramientas. Dice que había pala, rastrillo y hacha y que estaban muy bien ordenadas como si fuera a hacer un examen. Ángel no las utiliza y normalmente no estaban allí. La fiscal muestra la pala con la que se cavó la tumba de Gabriel. Francisco Cruz la reconoce. Informa Cruz Morcillo.

10.12Cuenta Francisco Cruz que no se dio cuenta en la finca de Rodalquilar que había maderas apiladas junto a la piscina, dice que estaba normal. Luego Ana Julia las utilizó para tapar la tumba de Gabriel. Informa Cruz Morcillo.

10.09Por lo tanto, ahora es el turno para que testifique Francisco Cruz, hermano de Angel, tío del niño. Viste camisa negra y vaqueros. Informa Cruz Morcillo.

10.08Todas las partes renuncian a la declaración del exmarido de Ana Julia Quezada, que era una de las más esperadas. No se ha informado de los motivos. Informa Cruz Morcillo.

10.05Tras recibir las preguntas de las partes, se da por finalizada la declaración del capitán de la Guardia Civil de Almería. Informa Cruz Morcillo.

10.04Empieza la defensa de Ana Julia a preguntar.

10.02Acaba la fiscal de preguntar al capitán.

10.00«La madre nos dijo que Ana Julia estaba contrariada porque no se subiera la recompensa», dice el capitán. «Buscamos al niño vivo en las primeras horas, no teníamos ningún indicio de que hubiera habido un homcidio. La recompensa también apuntaba a eso». Informa Cruz Morcillo.

9.59«Llegamos el día 3 cuando se encuentra la camiseta, ahí la acusada entra en contradicciones, lo vistió, no lo vistió, nos hace priorizar esa línea de investigación», dice el capitán de la Guardia Civil. Informa Cruz Morcillo.

9.57Comienza la declaración: «Aquella noche se miraron todos los hospedajes de la zona para ver quién había y las cámaras en varios kilómetros a la redonda. Se hablaba de una furgoneta blanca pero nadie la situaba a la hora concreta de la desaparición». Informa Cruz Morcillo.

9.55Se ha alterado el orden en las declaraciones. El primero en declarar será el Capitán de la Guardia Civil de Almería, que dirigió la investigación. Lo hará en silla de ruedas debido a una operación, por eso declara el primero. Informa Cruz Morcillo.

9.50La tercera jornada del juicio por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz está a punto de comenzar. Hoy declarará el exmarido de Ana Julia y padre de su hija, Miguel Ángel Redondo por videoconferencia; dos guardias civiles de la Comandancia de Burgos, un policía local de Níjar y tres agentes de la Policía Judicial de la Comadancia de Almería que llevaron la investigación. Informa Cruz Morcillo.

9.40El cadáver del niño permaneció oculto durante 12 días, hasta que Ana Julia Quezada decidió moverlo de nuevo. Entremedias, reconoció que puso intencionadamente una prenda del niño en Las Negras para avivar la búsqueda. «Querían que me encontraran, no podía más, no podía aguantar más ese secreto y no podía decírselo con mis propias palabras a nadie», dijo a preguntas de la fiscal.

Ana Julia llega a la Audiencia Provincial de Almería para seguir la tercera sesión del juicio - EFE

9.35Quezada ha sostenido la tesis de que la muerte de Gabriel fue accidental y no una actuación premeditada, tal y como señalan la acusación particular y la Fiscalía, que solicitan para ella la prisión permanente revisable. No obstante, y aunque reconoció en todo momento que asfixió al pequeño con sus manos, no ha sido capaz de precisar cómo lo hizo, por qué lo desvistió antes de enterrarlo para ocultar sus ropas ni por qué no avisó a los servicios de emergencias, aunque asegurara que quisiera contarlo todo.

Ana Julia, ayer, durante la segunda sesión del juicio - EP

9.30Durante su declaración, Quezada reconoció que «dio muerte» al menor cuando ambos se encontraban en la finca de Rodalquilar el 27 de febrero de 2018, aunque ha insistido en que lo asfixió por «accidente», tras taparle la boca y la nariz con una mano. Ha añadido que no se vio capaz de confesar los hechos por lo que, tras 12 días de búsqueda, desenterró el cuerpo que había ocultado y lo llevó a su casa de Vícar, donde tenía la intención de «quitarse la vida».

9.25La declaración de los testigos permitirá, entre otros aspectos, conocer cómo se desarrollaron las primeras horas de la desaparición de Gabriel tras su salida de la casa de La Molina en Las Hortichuelas así como el comportamiento que tuvo la acusada durante las labores de búsqueda. Cabe recordar además la Policía investigó además el fallecimiento de una de las hijas de la acusada en marzo de 1996 después de que se precipitara por una ventana cuando residía en la ciudad castellanoleonesa.

9.20Se trata de la tercera sesión que acoge la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería tras la intensa jornada realizada durante el martes, que concentró tanto la declaración de la única encausada como otros diez testimonios, entre ellos, los de los padres del pequeño, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, quienes declararon a puerta cerrada desde las 16.00 horas junto a la abuela paterna de Gabriel y una prima del menor, por lo que la sesión finalizó en torno a las 17.30 horas.

9.15Buenos días. El juicio con jurado contra Ana Julia Quezada, la autora confesa del crimen del niño Gabriel Cruz, se va a reanudar este miércoles con la declaración testifical de siete personas, entre ellas cuatro agentes de Guardia Civil, un agente de Policía Local de Níjar, el hermano del padre del menor y el exmarido de la acusada con el que residió en Burgos.