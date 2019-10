Miguel Vila, en una imagen de archivo - EFE

Una juez obliga a Podemos a readmitir a un exdiputado despedido por no ser afín a Pablo Iglesias La magistrada subraya que la formación no presentó pruebas de que su salida no fue una «represalia» y se limitó a defender que Miguel Vila, afín a Errejón, no solicitó el reingreso en el plazo marcado por la ley, algo que, según la sentencia, no es cierto Vila trabajó como técnico de imagen y sonido en la formación desde octubre de 2014 y después en las elecciones de 2015, y en las de 2016, consiguió escaño en el Congreso