Italia, nuevo campo de batalla del Open Arms Salvini reacciona con rabia a esta primera derrota en la batalla judicial y anuncia un recurso

El Open Arms se adentró ayer en aguas italianas rumbo a la isla de Lampedusa después de que el Tribunal administrativo regional del Lazio (TAR), con sede en Roma, en una decisión sin precedentes anulara la prohibición que les impedía hacerlo bajo amenaza de una fuerte multa, que puede llegar al millón de euros. La sentencia, que se producía en respuesta a un recurso que la propia ONG presentó el 13 de agosto, justifica esa decisión con el fin de que se pueda proporcionar «asistencia inmediata a las personas rescatadas más necesitada», lo que según la interpretación del fundador de la organización del barco, Óscar Camps, quiere decir que «se ha dictaminado que hay que desembarcar a estas personas y lo único que falta es un puerto».

Camps, que realizó una breve comparecencia en Madrid, explicó que, en todo caso, iban a pedir «la evacuación inmediata de los 147 náufragos por motivos de salud» y expresó su esperanza de que los primeros en salir del barco –quizás ayer mismo, especuló– fueran los 32 menores, para los que han pedido asilo a Italia y España. La situación a bordo, cuando se cumplían trece días para los primeros rescatados, es «demencial», dijo el director de la ONG, que avanzó que el límite de resistencia es ya «cuestión de horas, no de días».

Órdenes de Conte

Con el Open Arms camino de Lampedusa, el fallo del Tribunal de Roma fue recurrido ante el Consejo de Estado la misma tarde por el ministro del Interior italiano Matteo Salvini, artífice de la prohibición vía un decreto que ya ha convertido en ley. Con esa maniobra, en principio estaría intentando provocar un conflicto de competencia jurídica que bloqueara la entrada a puerto del buque, al menos momentáneamente.

En paralelo, Salvini dejó claro que no acata lo dispuesto por el Tribunal. «En las próximas horas firmaré mi negativa (a la entrada del barco en aguas italianas), porque yo no soy cómplice de los traficantes de personas», declaró a través de su Facebook, donde se preguntó por qué «un barco español, de una ONG española, en aguas maltesas, presenta un recurso en un tribunal italiano».

El líder de la Liga criticó también al Open Arms, porque en su opinión «se entretuvo en aguas libias y maltesas, haciendo una sistemática recogida de personas con el objetivo político de llevarlas a Italia». Salvini añadió su sospecha de que « hay un plan para dar marcha atrás, volver a abrir los puertos italianos y convertir a Italia en el campo de refugiados de Europa», ante lo que zanjó: «Yo no me rindo y resisto ante esta vergüenza». Por otro lado, el primer ministro Conte pidió a su vicepresidente Salvini, con el que mantiene un duro enfrentamiento político a causa de la crisis de gobierno abierta por el líder de la Liga, que interviniera para desbloquear la situación. Conte le envió una carta reclamando asistencia y «poner en seguridad a los menores» presentes en la nave Open Arms, que son 32. Pero Salvini reiteró su negativa a Conte: «Es una ONG extranjera en aguas extranjeras. No se entiende por qué deban desembarcar en Italia». La carta de Conte iba también dirigida a la ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, del Movimiento 5 Estrellas, en abierto conflicto con Matteo Salvini. La ministra Trenta sí ha obedecido al primer ministro y envió naves militares para socorrer al Open Arms y transferir a los menores a los barcos de la Marina.

Al tiempo

Camps recordó que la Comisión Europea está tratando con diferentes estados para intentar un reparto de los inmigrantes, contexto en el que lamentó que España les esté ignorando y que el presidente en funciones Pedro Sánchez, no esté «negociando» con ellos.