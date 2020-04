Inés Arrimadas urge a un acuerdo para diluir el peso de Podemos en las medidas para superar el coronavirus Junts per Catalunya, Más País y el BNG ponen objeciones a la reedición de unos nuevos Pactos de la Moncloa

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, salió ayer de su encuentro con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como había entrado. Con la mano tendida, pero apremiando a pisar el acelerador para no perder más tiempo ante el coronavirus.

El 4 de abril, antes de que Sánchez anunciase su intención de buscar un gran pacto nacional, Arrimadas ya se lo había propuesto por escrito. Desde ese día no habían vuelto a hablar.

Ayer, según sostienen ella y el resto de dirigentes con los que conversó Sánchez, este se limitó a emplazarlos a una reunión de todas las fuerzas políticas la próxima semana. «El tiempo apremia. No demuestran la urgencia que hay en la calle para una solución consensuada», atizó Arrimadas en rueda de prensa, tras un encuentro de menos de una hora de duración en el que el presidente no le trasladó nada concreto.

Ella sí le repitió las propuestas que ya le realizó este martes por escrito, con su metodología de trabajo y los tres ámbitos de actuación que considera que deben tener estos pactos: sanitario, económico y social. También reclamó la creación de un grupo de trabajo «político», con entre una y dos reuniones semanales, y de otro «técnico», en permanente contacto durante la crisis.

El respaldo de Arrimadas no se limita a los pactos de reconstrucción, que pretenden emular a los de la Moncloa, sino que también sigue dispuesta a negociar con el Gobierno unos Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a los estragos económicos del coronavirus.

Pero la línea roja de Cs pasa por que el Gobierno no intente imponer las tesis de Pablo Iglesias. «Ni ataques al Jefe del Estado ni plurinacionalidad», sentenció Arrimadas, que quiso atraer al PP a estos acuerdos con un aliciente: «El peso de la ideología de Podemos va a ser mucho más pequeño que si solo se deciden las cosas en el seno del Gobierno».

Camino de obstáculos

La distancia entre Podemos y Cs es sin embargo el menor de los problemas. A la reticencia del PP se unen la negativa de Vox y de la CUP tan siquiera a hablar y las posiciones de las que parten los distintos grupos. De los encuentros de ayer solo Aitor Esteban (PNV) y Joan Baldoví (Compromís) se mostraron claramente dispuestos a apoyar unos acuerdos circunscritos a la economía y a la sanidad.

No fue el caso de Íñigo Errejón (Más País), que receló de «retroalimentarse» de los Pactos de la Moncloa y apostó por tomar medidas con la mayoría ya existente en el Congreso. Laura Borràs (Junts per Catalunya) dijo estar por la labor de cerrar acuerdos económicos, pero no de «fortalecer» el Estado autonómico ni renunciar a la «autodeterminación»; mientras que Néstor Rego (BNG) manifestó su desconfianza a cerrar un pacto con «las derechas». El consenso parece hoy complicado.

