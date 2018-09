Entrevista a Albert Rivera «Hay indicios de fraude. Sánchez debe ir con urgencia al Parlamento» El líder de Ciudadanos exige al presidente del Gobierno que resuelva en el Congreso tres dudas sobre su tesis: ¿La escribió él?, ¿cometió algún plagio? y ¿qué relación tenía con los miembros del tribunal?

Juan Fernández-Miranda

La tesis de Pedro Sánchez ha caído como un meteorito en la vida pública española y ha descolocado a todos los actores políticos. El presidente trata de frenarlo como sea; su socio Pablo Iglesias, profesor universitario, hace una labor de funambulismo político porque sabe que la infomación destapada por ABC es un escándalo; y el PP hace oposición desde la incomodidad de que se siga hablando de cuestiones académicas con Pablo Casado a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie.

El que sale reforzado es Ciudadanos. Fue Albert Rivera quien sacó de sus casillas a Sánchez con el solo hecho de preguntarle por la tesis en el Congreso. Consciente de que está llamado a liderar la labor de oposición al Gobierno en este punto, Rivera denuncia el comportamiento del presidente, exige explicaciones y sale en defensa de los medios a los que se trata de amedrentar.

-¿Qué le parece que el presidente del Gobierno amenace a ABC y a otros medios con querellas por informar sobre su tesis?

-Llevo en política más de una década y no había visto una cosa semejante. Sólo lo había visto con las amenazas de Pujol y algunas querellas que puso, y que luego perdió, con el tema del 3% y otros casos de corrupción. Desde entonces yo no recordaba a un presidente perdiendo los papeles de esta manera. El Gobierno hace aguas empezando por su presidente. Esta situación es anómala. Sánchez ha perdido los papeles y está amenazando: el otro día directamente me amenazó a mí y a mi grupo parlamentario y me dijo «te vas a enterar». Ahora le ha dicho «te vas a enterar» a los medios de comunicación que se hacen eco de la dudas razonables y de las posibles irregularidades de ese posible fraude en la Universidad Camilo José Cela.

-De momento ya hemos conseguido que su tesis salga a la luz…

-Ahí demuestra por qué muchos pensamos que en esa tesis puede haber un fraude. Y lo pensamos porque ha estado oculta durante mucho tiempo, hasta ayer literalmente. Incluso mintió en sede parlamentaria diciéndome a mí que yo mentía y que la podía consultar todo el mundo. Cuando uno hace una tesis doctoral, y con un “cum laude” de nota, lo que suele hacer es publicarla, explicarla y utilizarla desde el punto de vista académico. Es muy sospechoso. Hay indicios de posible fraude.

-Pese a la resistencia del presidente a explicarse (sólo lo ha hecho en Facebook), las informaciones de ABC y de otros medios ponen sobre la mesa serias dudas sobre su currículum académico. ¿Qué le parece lo más grave?

-Hay tres preguntas por resolver y por eso pedimos que Sánchez vaya al Parlamento urgentemente, en vez de amenazar a la prensa y a los grupos de la oposición. La primera duda es la autoría: ¿la hizo él o se la hizo un «negro»? Hay informaciones periodísticas sobre que podía haberla hecho otra persona. Segundo: si hay plagio, como dice ABC y otros medios, es muy grave. Ha habido dimisiones políticas, él mismo lo recordaba en la tribuna, en muchos países por plagiar una tesis doctoral. Y tercero: si hay trato de favor en el tribunal, si hay una relación política o personal con los que le evaluaban. ¿Los que le pusieron “cum laude” tenían una relación con Sánchez? ¿Sí o no? Todas estas preguntas las tiene que resolver Sánchez en una sesión parlamentaria urgente. Eso es democracia. Y tienen derecho los medios a sacar información y no ser demandados. Eso es lo normal, lo que no es normal es un presidente amenazando a la oposición y a los medios de comunicación.

-La señora Celaá zanjó el debate ayer diciendo que todo está explicado…

-El Gobierno va a intentar tapar todas las dudas razonables sobre un posible fraude en un título público: ser doctor lo otorga el Estado y tiene unas condiciones que se deben cumplir. Hemos visto cómo ha acabado el caso Cifuentes, con imputaciones y su dimisión. Cs empujó y pidió esa dimisión. Hemos visto el caso Montón, que plagió, y la demostración, periodística por cierto, de eso ha provocado su renuncia como ministra. Si Cifuentes dimitió, si Montón dimitió y si hay dudas razonables en el caso de Sánchez, ¿por qué no comparece si lo tiene todo tan claro y lo puede explicar de la «pe» a la «pa»? Hay otra cosa que me parece un poco surrealista: que Sánchez someta su propia tesis a un software antiplagio él mismo. Si usted ha dicho la verdad y usted conoce su tesis de «pe» a «pa» con sus 300 o 400 páginas, lo que tiene que hacer es defenderlas y ya está. Pero cuando él mismo y La Moncloa salen con un comunicado diciendo que lo han sometido a un programa antiplagio ya genera una sospecha. Hay muchas sospechas, la información periodística es muy grave. En cualquier democracia con cierta madurez el presidente tenía que haber pedido él la comparecencia para aclarar todo esto. Se está escondiendo y tiene que dar la cara.

-Sería un escándalo mayúsculo que el presidente no compareciera en el Parlamento. Es casi una asunción de culpabilidad…

-Hemos pedido esa comparecencia y me alegro de que el PP lo haya apoyado. El martes se librará otra batalla en la Junta de Portavoces y en la Mesa. Vamos a ver si a Sánchez le salvan sus socios Torra, Iglesias o Rufián, o si Sánchez da la cara, en vez de dar la espalda a los españoles. Ha mentido en esta legislatura en cosas muy graves: empezó diciendo que iba a convocar elecciones inmediatamente y está enrocado a la silla. Está poniendo el interés personal por seguir en el sillón a cualquier precio por delante de los intereses de España, ya sea en Cataluña con el separatismo o con la transparencia universitaria.

-El Gobierno habla de acoso personal al presidente…

-No es una cuestión personal, él quiere llevarlo a la intimidad y no es personal, es un título público y es una ley que ha presentado Ciudadanos que la está vetando este presidente.

-Celaá le acusó de saltarse el reglamento al introducir la cuestión de la tesis en la pregunta parlamentaria.

-Tampoco me había pasado nunca ver a un presidente quejándose de que le hagas una pregunta. Es verdad que reglamentariamente hay que poner un texto, un escrito. De hecho, Pablo Casado utilizó esa fórmula que a veces yo, y otros portavoces, hemos utilizado: ¿qué opina usted de la actualidad política? Yo había concretado sobre Cataluña, pero estaremos de acuerdo que si por el camino dimite la señora Montón por plagio y se veta la ley de Universidades de Ciudadanos en 24 horas todo el mundo entiende que eso es la actualidad y eso es lo que prima. Insisto, fue raro ver al presidente quejándose de no querer responder a una pregunta en sesión de control. Yo la he cambiado total o parcialmente por actualidad o por circunstancias, o durante el debate se deriva la pregunta en otras cosas, tanto con Rajoy como con Sánchez. Y lo he hecho también en el Parlamento de Cataluña con Artur Mas o con Montilla y nunca me he encontrado a ningún presidente que se queje de que le hagas una pregunta. Igual que yo tengo derecho a hacer una pregunta, tú tienes derecho a contestar lo que te parezca. Me parece un poco absurdo. Todos los españoles lo vieron y no creo que ningún español medio piense que el presidente no deba contestar, o que no le puedas formular la pregunta.

-Al final, sus socios (Podemos, ERC, PNV y PDECat) serán quienes hagan que comparezca o no en el Congreso.

-Sánchez se equivoca de aliados y de adversarios. No somos Cs y el PP, es el separatismo. Es una irresponsabilidad histórica. Sánchez es capaz de no inmutarse si Torra dice que desacata sentencias, pero como le preguntes por una tesis y una ley vetada, te dice «te vas a enterar». Es incapaz de defender al Estado.

