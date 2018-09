Entrevista con el líder de Ciudadanos Albert Rivera «Le vi desquiciado, amenazante, perdió los papeles» Rivera habla sobre la amenaza de Sánchez en el Congreso, el pasado miércoles, al preguntarle por su tesis en la sesión de control

-Al final de la sesión de control al Gobierno el pasado miércoles, el presidente del Gobierno le señaló con el dedo y le dijo «te vas a enterar». ¿Cómo transcurrió ese momento, cómo lo vivió usted?

-Todo se originó al vetar Sánchez la ley universitaria de Cs, encendió las alarmas. Uno de los puntos de esa ley es hacer públicas las tesis doctorales y los TFM; y justamente de 23 leyes tratadas en estos tres meses solo veta una, que además es la que tiene menos dotación presupuestaria. Dijimos: «Aquí pasa algo». Como ya había salido alguna información sobre la posible ocultación de la tesis de Sánchez y posibles irregularidades, atamos cabos: si está vetando solo esta ley y además oculta su propia tesis, vamos a preguntarle. Si él me hubiera dicho que se lo replanteaba y se tramitaba la ley, pues a lo mejor no hubiéramos hablado de esto directamente. Pero como se puso estupendo, nos pegó y nos criticó y se puso a atacar a Cs y a la oposición, pues yo en la segunda parte directamente le dije: «Pues si no pasa nada, deje de ocultar su tesis».

Vi un Sánchez como no le había visto nunca, perdiendo los papeles, desquiciado, amenazante, gente de otros partidos me lo ha dicho: «Te amenazó directamente diciendo “te vas a enterar”», señalando con el dedo, en pie, diciéndole cosas a la presidenta. Una cosa bastante atípica. No recuerdo un presidente del Gobierno perdiendo los papeles de esa manera. Tocamos una tecla que le duele porque seguramente oculta alguna cosa. Fue un poco desagradable porque el tono es impropio de un presidente, pero por otro lado tenemos la tranquilidad de haber hecho lo que mucha gente pensaba y creía que había que hacer. Si usted se ha cargado un Gobierno con una moción de censura aliado con los separatistas y los populistas alegando cuestiones éticas morales de regeneración, ¿qué menos que usted dé explicaciones?