Iglesias exige a Sánchez y Torra responsabilidad: «Nadie entiende que no hablen por teléfono» El secretario general de Podemos apela a la creación de una mesa política con todos los partidos para solucionar la crisis soberanista. Iglesias apunta a una «crisis grave» entre PDCat y ERC en la Generalitat

Gregoria Caro
Madrid
Actualizado: 21/10/2019 11:00h

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no comparte la estrategia que el Gobierno en funciones está siguiendo al no descolgar el teléfono ante las llamadas del presidente de la Generalitat, Quim Torra. «Es una tomadura de pelo», ha dicho Iglesias, después de que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, haya remitido esta mañana una carta a Torra donde le exige «condenar la violencia», pero negándose a mantener una conversación con él.

«Sánchez se equivoca al no hablar con Torra. Esto no va de que se caigan bien, sino de que tienen una responsabilidad institucional», ha aseverado el líder de Podemos, durante una entrevista en Cadena Ser. «Nadie puede entender que el presidente del Gobierno en funciones y el presidente de la Generalitat no hablen por teléfono», ha abundado.

«Creo que la crisis de gobierno que tiene (Torra) con ERC es grave», ha expresado el líder de Podemos. La semana pasada, durante los graves disturbios en Barcelona, Iglesias reveló que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), se puso en contacto con él para condenar la violencia en Cataluña. Fuentes del entorno de Iglesias explicaron que Aragonés le aseguró que ERC no aplaude el discurso del presidente de la Generalitat. «Torra lo está haciendo peor imposible y prueba de ello es que cada vez hay menos independentistas que le aguanten», ha apuntalado Iglesias.

El secretario general de Podemos ha apelado una vez más al «diálogo» como solución para la crisis soberanista porque, a su juicio, en Cataluña viven un «problema político, que es histórico», y que viene de mucho más atrás que los disturbios tras la sentencia del 1-O. «Hay que hacer una mesa con todas las formaciones políticas en la que todas las propuestas, que ojo son legítimas, se pongan encima de la mesa y lleguemos a un punto de encuentro», ha sostenido Iglesias, que exige hacer «más política» y «menos aspavientos» electoralistas. De hecho, Iglesias ha barajado la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todos. Momento el que ha mencionado que llega tarde la idea de un nuevo estatut.

«Algunos excesos» de la Policía

Por otro lado, Iglesias ha recordado que Cataluña, y sobre todo Barcelona, sufre «una situación de alarma» con un policía grave en el hospital y al menos dos manifestantes. Sin embargo, también ha señalado que Amnistía Internacional ha denunciado «el uso excesivo de la fuerza» en los disturbios.

«Los excesos los hemos visto todos. No es normal que un fotoperiodista de El País sea reducido en una manifestación», ha expresado el líder de Podemos, que aun así considera que son situaciones de «mucha tensión» y que los agentes «actúan cumpliendo órdenes de políticos».