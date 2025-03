Iglesias dice 'adiós' al Congreso acentuando la escalada verbal con el PP

Pablo Iglesias entregará «en los próximos días» su acta de diputado y dejará la Vicepresidencia Segunda. Su última intervención ayer como miembro del Gobierno no le ablandó en absoluto. Siguió fiel a su discurso combativo. El mismo que llevará a Madrid y se prevé en una campaña electoral polarizada por su duelo con Isabel Díaz Ayuso . El líder de Unidas Podemos (UP) dijo adiós a la Cámara acentuando la escalada verbal. «No tendré ninguna mala palabra para las formaciones progresistas», dijo el pasado lunes. Pero contra la candidata favorita de la derecha será distinto.

Desde que anunció que se presentaría a las elecciones, ha endurecido más su discurso contra el Partido Popular y Ayuso, su enemiga a batir. Ayer, en su careo contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea , en la sesión de control, anunció una denuncia de su grupo ante la Fiscalía Anticorrupción contra el mismo García Egea por cohecho «por comprar diputados» . UP explicó luego que se extiende también a Isabel Franco , Fran Hervías , Francisco López Miras , Valle Miguélez y Francisco Álvarez .

Denuncian el pacto del PP con tres diputados de Ciudadanos en Murcia (Franco, Álvarez y Miguélez) para entrar en el Gobierno de López Miras y tumbar la moción de PSOE y Ciudadanos. «Es la compra de un escaño, un caso de soborno grave» , dijo ayer el presidente de UP, Jaume Asens. «Merece un reproche social pero también penal», añadió. Además, UP hace referencia al caso del exsenador de Cs Fran Hervías, que anunció que dejaba su partido para trabajar con García Egea. «Ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados e impunidad, señoría. Hasta pronto», soltó Iglesias.

«Acabará en la cárcel»

A los populares los tilda de «delincuentes» con bastante frecuencia. Ahora, más. Pero ellos tampoco le dedican buenas palabras. Ayer García Egea le espetó que en Madrid hará lo mismo que en el Gobierno: «Es decir, Nada». Iglesias también ha insistido en varias ocasiones en que Ayuso «acabará en la cárcel», entre otros embistes. Ayer lo volvió a decir.

La precampaña ya se activó y en el Congreso se juega la partida desde la semana pasada. Según dijo el todavía vicepresidente, cuando Podemos llegue a la Puerta del Sol a gobernar «levantarán las alfombras» e investigarán a la presidenta Ayuso y al PP, y «a lo mejor son imputados como lo fueron otros dirigentes del PP y terminan en la cárcel». García Egea replicó que si llegan a la Puerta del Sol será para «sentarse en la plaza» y ver como el PP hace «grandes cosas».

La tribuna de oradores también la aprovechó para dar unas palabras de despedida que emocionaron a la futura vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz . En ella recaerá el peso de Podemos en el Gobierno de coalición . Iglesias la apoyará desde fuera mientras siga al frente de la Secretaría General del partido. La despedida con los diputados de la derecha no fue tan emotiva; la tensión de las últimas semanas por el adelanto electoral influye mucho.

Al margen de esto, el equipo de Iglesias presentó ayer la candidatura definitiva al 4-M con nombres del círculo de confianza del líder. La actual portavoz de la Ejecutiva, Isa Serra , es su número dos. Ella está a la espera de que el Tribunal Supremo responda a su recurso por una condena de un año y siete meses de prisión por atentado a la autoridad, lesiones leves y daños en un intento de parar un desahucio en Lavapiés (Madrid) en 2014. Podría quedar inhabilitada.

El número tres es el coordinador regional de Podemos en Madrid, Jesús Santos , y la cuatro, la actual directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno . También dos personas del núcleo duro de Iglesias: el número ocho es el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y jefe de Gabinete del vicepresidente, Julio Rodríguez , y la nueve, su asesora en el Gobierno Lilith Vestrynge . 22 personas en total. Ninguna candidatura rival se presentó para hacerle frente.

No obstante, esta no será la lista electoral definitiva porque aún faltan por incluir los perfiles de Izquierda Unida y los candidatos independientes. Entre los últimos, está el fichaje de la abogada y activista de la PAH, Alejandra Jacinto . Un perfil que constata la importancia que tendrá para UP en campaña la negociación para regular el precio de los alquileres.

Ayer fue la última sesión de control al Gobierno de Iglesias como vicepresidente ya que la Ley Electoral de Madrid le obliga a abandonar su cargo gubernamental la semana que viene para formalizar su candidatura. Hace cinco años que llegó al Congreso, hace uno y pocos meses que se logró sentar en la bancada azul como miembro del Gobierno nacional.