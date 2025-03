Iglesias asegura que Calviño y Montero defendían que no habría crisis económica por el Covid

Pablo Iglesias dice en su último libro que no quería escribir sus memorias porque las asocia a «ajustes de cuentas» y le parecía vanidoso. Una lee esa reflexión y se pregunta si está siendo sarcástico; pues pasan las páginas y va apareciendo su versión más subjetiva de hechos, con revelaciones que comprometen hasta a ministros, periodistas y examigos. Iglesias confía los pliegues de su memoria al periodista Aitor Riveiro , editor de este testimonio que publica Navona. El título ya anticipa un tono: 'Verdades a la cara. Recuerdos de los años salvajes'.

Con Economía y Hacienda en contra

Las discusiones más duras en la pandemia fueron las relativas a la aprobación del 'escudo social' . Unidas Podemos defendía medidas expansionistas para intentar paliar el zarpazo económico , mientras Nadia Calviño y María Jesús Montero se negaban y pedían cautela con el gasto público. Según Iglesias, la ministra de Economía y la de Hacienda «estaban sinceramente convencidas de que no habría una gran crisis económica». Aunque ocurrió lo contrario.

«Menos mal para ellas dos que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. No sé qué pasaría si se llega a saber lo que dijeron allí en ese momento»

«Menos mal para ellas dos que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. No sé qué pasaría si se llega a saber lo que dijeron allí en ese momento. Luego tuvieron que tragarse sus palabras», atiza. El Gobierno se dividió en esos días, y no entre PSOE y morados. Iglesias narra que, pese a las diferencias ideológicas, el ministro Escrivá le apoyaba : «Quizá sabía más de historia económica que Calviño y Montero».

El aviso del presidente

Cuenta el exvicepresidente que Pedro Sánchez le pidió un día una reunión urgente para advertirle de un tema judicial: «Van a por ti, te vamos a defender, pero que sepas que van a por ti» . Fue mucho antes de que a Iglesias le comunicasen que se le retiraba la condición de perjudicado en el caso Dina, según señala, aunque pasados unos meses la recuperó.

«Que te llame el presidente del Gobierno para reunirte con él y que te diga eso tiene su trascendencia», explica el exlíder de Podemos, que dice no saber quién había advertido al presidente de que aquello iba a ocurrir: «Reconozco que esa conversación me tocó». Añade también que Sánchez le recomendó empezar a conocer a algunos jueces porque eso ayudaría a que pudieran «cambiar la imagen» que tenían de él.

«El número dos de Mónica García»

Revela que si PSOE, Más Madrid y Podemos hubieran gobernado en Madrid el 4-M, él no habría entrado en ese Ejecutivo si Ángel Gabilondo y Mónica García se lo hubieran pedido, algo que veía posible: «Yo ya era una figura política desgastada , habría sido mucho más fácil proponer a alguna compañera».

Y va más allá, al recordar el pacto que le planteó a Más Madrid, el exvicepresidente dice: «Habría aceptado sin problemas ser el número dos de Mónica García si lo hubieran planteado como exigencia».

Las dudas y Yolanda Díaz

Iglesias hizo una reflexión esta semana que no sale en el libro. Dijo que «quizás» se equivocó al designar a dedo a Yolanda Díaz como sucesora. Lo hizo sin comunicárselo a ella en un vídeo en marzo del año pasado donde anunciaba dejar el Gobierno para presentarse a las elecciones madrileñas. Asegura en un capítulo que desde el verano de 2020 tenía claro que la ministra de Trabajo sería la candidata de Unidas Podemos a las próximas elecciones generales: «Había que encontrar el momento preciso. Y el momento se presentó».

El viernes, dijo que no se arrepiente de elegirla y que si desestimó unas primarias fue por miedo a que no participara. Pero duda en las formas: «Quizás tenía que haberlo dejado en manos de los partidos para organizar unas primarias».

Contra la gestión de Ayuso

Recuerda el horror del Covid en las residencias de ancianos y señala directamente a Isabel Díaz Ayuso : «La decisión de Madrid de no trasladar a los enfermos de las residencias de ancianos a los hospitales fue un crimen a muchísimos niveles ». También lamenta la falta de competencias de su Vicepresidencia y la incapacidad de actuar en los meses más duros del Covid. Sobre el Ingreso Mínimo, acepta esto: «Siempre me dolerá que esa competencia no fuera nuestra».

«La única competencia que yo tuve concreta, real, era lo referente a las cuestiones de movilidad de los niños, ya que teníamos Infancia dentro del Ministerio de Derechos Sociales». Recuerda la rueda de prensa en la que interpeló a los menores desde La Moncloa, algo inédito. Y que Sánchez y Redondo le felicitaron después por lo bien que salió.

Errejón, el político de la Sexta y la Ser

Dice Iglesias que casi dimite cuando Íñigo Errejón abandona su candidatura para crear otro partido en Madrid. Le desterraron allí después de que se presentara en Vistalegre II con un proyecto contrario al de Iglesias y perdiera. «Hay quien pensaba que con la Sexta y la Ser se podían ganar unas primarias internas», atiza, y sugiere el vínculo entre Errejón y estas cadenas. También admite que las «guerras internas» libradas en los medios les hizo «polvo».

«Se abusó de Fernando Simón»

Cree que «se abusó» de exponer a Fernando Simón , y que «en cierta parte, se ha quemado con la pandemia». Iglesias también revela que cuando el director de CCAES salió en el reportaje de 'El País Semanal' con cazadora de cuero y subido a una moto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, le pidió opinión. Según cuenta, él le respondió que Simón era funcionario y que no era buena idea convertirlo en político .