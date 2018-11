José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE - EFE

Ábalos no rechaza elecciones en mayo si no salen los Presupuestos: «Nada es descartable» El ministro de Fomento deja abierta la puerta a no agotar la legislatura: «No hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho». Pero insiste en que no se ha arrojado la toalla todavía sobre la aprobación de los Presupuestos