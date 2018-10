El Gobierno «fichó» al Open Arms para el Estrecho y Alborán pero todavía no ha rescatado ni una patera Mes y medio después de anunciar que la ONG iba a operar con Salvamento Marítimo, el Ejecutivo no ha cerrado el acuerdo para que comience la colaboración

Enrique Delgado Sanz

@Delsanz Seguir Madrid Actualizado: 11/10/2018 02:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando más arreciaba la tormenta migratoria y el sur de España estaba colapsado, incapaz de hacer frente a la incesante llegada de pateras desde Marruecos, el Gobierno respondió con el anuncio de que la ONG Proactiva Open Arms iba a sumarse a los operativos de Salvamento Marítimo para rescatar a los inmigrantes varados en las aguas del Estrecho y el mar de Alborán. Al ser preguntados por ABC sobre el momento en el que el Open Arms iba a empezar a operar junto a Salvamento, desde la ONG confirmaron que la parte administrativa se iba a cerrar en pocos días, mientras que el Ejecutivo habló de pocas semanas. Un mes y medio después, con el otoño a las puertas y las pateras presionando, el convenio entre el Gobierno y Open Arms no se ha firmado y no hay fecha para que la embarcación comience a colaborar en los rescates.

«Sigue todo igual que en verano», confirman fuentes oficiales de Salvamento Marítimo a ABC, las mismas que añaden que por el momento no hay nada que anunciar ya que no se han producido avances desde que el Ministerio de Fomento anunciara en verano que la ONG iba a colaborar con Salvamento. El anuncio, por cierto, no gustó nada entre las filas de la institución pública encargada de acometer, entre otras cosas, los rescates de las personas que quedan varadas en las aguas españolas. En Salvamento no comparten el modo en que realizan los rescates en la ONG y tampoco entendieron este refuerzo cuando la realidad era que ni habían solicitado un apoyo ni les hacían falta medios adicionales para responder a la emergencia migratoria. De hecho, si en un hipotético caso se hubieran visto desbordados, la entidad tiene convenios de colaboración -ya suscritos- para emplear los medios de la Guardia Civil, la Armada, el Ejército del Aire, Vigilancia Aduanera o Cruz Roja.

Otro gesto

Pese a que no solicitaron ayuda, el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, decidió aceptar el ofrecimiento de la ONG, que hasta el momento rescataba inmigrantes en distintas partes del Mediterráneo bajo bandera española. El Gobierno «vendió» la medida de reclutar al Open Arms para los operativos en aguas españolas como un gesto político de calado. Sin embargo, por el momento, no ha fructificado y se ha quedado en una maniobra con más cuota de marketing que efectividad.

Fuentes de toda solvencia en Fomento justifican a ABC que el convenio se está tramitando «de urgencia» y que hoy mismo está convocado el Consejo de Administración de Salvamento Marítimo para «dar celeridad» a un proceso que, en situaciones normales, se puede alargar hasta un año. El preacuerdo con la ONG está firmado, pero el Open Arms sigue sin colaborar con Salvamento, como se anunció.