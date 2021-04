Felipe González arremete contra Sánchez: «Usted no está viviendo la realidad de sufrimiento que estoy viviendo» En el primer capítulo de su podcast, el expresidente del Gobierno critica al líder del Ejecutivo y su gestión de la pandemia:«Cuando todo está mal, aparece ahí un tío y dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo»

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este jueves que «una de las palabras que más se usa en cualquier tipo de caudillismo populista es la libertad», aunque esta «nunca se refiere a la de los otros» sino a «la de ellos». González se ha expresado así en el avance del primer episodio de su podcast, titulado Sintonías Infrecuentes, y en el que ha lamentado que «la realidad que vive angustiosamente la gente cada día no se corresponda con el debate que cada día» puede oírse en el Parlamento.

De esta forma, el que fuera jefe del Ejecutivo ha señalado al populismo que ofrece a los ciudadanos «una respuesta simple a un problema complejo» en «situaciones de crisis, de agobio y de angustia». «En el momento que vive España se ve una ausencia de liderazgo desde el respeto institucional y la centralidad de gobernar para todos. La ausencia de voluntad de transversalidad, cuando más lo necesita, eso es evidente», ha sostenido.

En este primer episodio, llamado Liderazgo versus Caudillismo, González ha lamentado que en la política actual no haya líderes que ofrezcan «un proyecto con dimensión de medio y largo plazo con el menor carácter mercenario posible».

Carga contra los políticos que buscan mantenerse «en el poder»

Dirigentes, ha continuado el expresidente, que no pidan un proyecto para ellos mismos o para mantenerse «en el poder», sino que «sirva a los ciudadanos». De la misma forma, González ha lamentado que los políticos no se hagan «cargo del estado de ánimo de los demás».

«Cuando todo está mal, aparece ahí un tío y dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo. Oiga, pero usted no está viviendo la realidad de sufrimiento que estoy viviendo», ha criticado.

Precisamente, el exdirigente socialista se ha referido al choque «entre el derecho a la salud y el derecho a moverse libremente» que ha surgido a raíz de la pandemia. «Es una cuestión extraordinariamente delicada que se justifica en situaciones de absoluta necesidad, como puede ser un periodo de pandemia», ha justificado.

En esta línea, González se ha referido a la canciller alemana, Angela Merkel, para elogiar su gestión contra el coronavirus. «Estos días Merkel comparece ante la opinión pública a las tres de la madrugada después de haber estado 12 horas trabajando con los presidentes de los Lander», ha recordado.

Merkel, ha continuado González, señaló «con una sencillez aterradora» que la situación sanitaria no estaba «bien» y que había que «tomar decisiones y precauciones». «Pero primero se ha currado 12 horas de reunión», ha destacado, recordando que en «política, como en la vida, no es raro meter la pata». «Lo que es raro es que el que mete la pata no la saque rápido», ha lamentado.

