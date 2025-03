«Las dos Españas no son las ideológicas, son la desarrollada y la infradesarrollada»

A sus 58 años, el arquitecto Tomás Guitarte ha pasado de ser una de las caras más visibles de la plataforma social Teruel Existe a convertirse en diputado de este movimiento que, a finales de septiembre, decidió dar el salto a la política. En cuestión de días recogieron los miles de avales necesarios para formalizar la candidatura, y un mes después no solo han logrado entrar en el Congreso sino que se han convertido en la fuerza más votada en la provincia de Teruel, por delante del PP y relegando al PSOE al tercer puesto. Además del escaño en el Congreso, Teruel Existe también ha logrado dos en el Senado.

¿A qué achaca el éxito electoral que han conseguido? ¿Al voto del enfado?

Hemos podido recibir una parte del voto del descontento, pero nuestro resultado electoral ha sido fruto de algo mucho más amplio, de los veinte años de trabajo que Teruel Existe acumula de lucha y trabajo por esta provincia, contra el olvido que sigue sufriendo y para defender su futuro. Esa actividad demostrada y ese sentimiento compartido han hecho que todo el mundo en esta provincia perciba a Teruel Existe como algo suyo, y es lo que explica el gran apoyo que hemos recibido en las urnas.

Se definen como una agrupación sin ideología, y algunas fuerzas políticas les critican por ello…

Somos un movimiento ciudadano que nació prácticamente como última tabla de salvación para nuestra provincia, ante la inacción de las fuerzas políticas tradicionales. Al persistir el problema, veinte años después de que naciera Teruel Existe, hemos decidido defender nuestros objetivos directamente en las Cortes Generales, con idénticos principios con los que se fundó nuestra plataforma ciudadana, ajena a los partidos políticos e ideológicamente neutra. No quiere decir que los que formamos parte de este movimiento no tengamos ideología, lo que significa es que no venimos a aplicar una u otra ideología sino a trabajar para exigir las infraestructuras históricamente pendientes en esta provincia, sacarla del olvido y darle futuro.

¿Por qué insisten tanto en la indefinición ideológica?

Porque, para nosotros, la carencia de ideología es un activo. Nuestra provincia ha visto que la apuesta ideológica de los partidos tradicionales no ha solucionado sus problemas, porque en esos representantes ha primado la disciplina de partido antes que defender los intereses de la provincia que les había elegido.

¿Y cuando les toque votar iniciativas parlamentarias que tienen una evidente componente ideológica?

Cuando toque, nos pronunciaremos en cada caso sobre el documento concreto que se nos proponga. Si vemos que hay un gran consenso en el resto del arco parlamentario, lo apoyaremos; si vemos que no lo hay, nos abstendremos, apostaremos por la neutralidad como reflejo de nuestra transversalidad ideológica.

¿Y ante la pretendida investidura de Pedro Sánchez tras su pacto con Podemos y el posible concurso de fuerzas independentistas? El PSOE ya les ha llamado y ya han abierto conversaciones...

Durante la campaña ya dijimos que íbamos a facilitar la gobernabilidad de España con aquel partido, de un lado o del otro, que fuera capaz de conseguir la formación de un gobierno. Si alguien consigue articular un acuerdo muy próximo a la gobernabilidad y depende de nuestro voto, lo facilitaremos. Pero no será un cheque en blanco, deberá ir acompañado de un compromiso nítido para cumplir con las infraestructuras pendientes en esta provincia, algunas desde hace más de veinte años, que son la esencia de nuestro programa y para lo que nos han votado. Debe ser un compromiso fehaciente, serio, con plazos y presupuestos.

¿Sería un apoyo de legislatura?

No, sería un apoyo puntual de investidura. A partir de ahí, nuestra posición en cada votación se adoptará analizando caso por caso.

Algunos los comparan con el nacionalismo, porque solo les mueven intereses específicos de un territorio concreto.

Pues no nos parecemos absolutamente en nada. Teruel Existe no es la voz interesada del rico que quiere ser más rico, propia de nacionalismos clásicos de nuestro país, sino la del pobre que pide para subsistir y para salir adelante. Estamos hablando de un concepto de España que corrija los errores del desarrollismo que ha sacrificado y olvidado a territorios como la provincia de Teruel. Para nosotros, las dos Españas no son las ideológicas, son la España desarrollada y la infradesarrollada. Más del 53% de todo el territorio español está en riesgo por la despoblación, y eso es fruto de la desatención de aquellos que tenían la responsabilidad de atender a todo un país en su conjunto.

¿Cuáles son las prioridades programáticas con las que llegan al Congreso y al Senado?

Se pueden resumir en una gran prioridad: acabar con el aislamiento que sufre Teruel por el incumplimiento de infraestructuras prometidas hace años, incluso décadas. La raíz de la depresión económica y demográfica de nuestra provincia es su aislamiento respecto a las grandes redes de comunicaciones de España, simplemente porque el Estado no ha ejecutado las infraestructuras que ha planificado para este territorio. Y, con carácter global, pedimos para España un gran pacto por la repoblación y por el reequilibrio territorial.

¿Qué proyectos concretos reclaman?

Exigimos el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, para que la línea de vía única sin electrificar que ahora une Zaragoza con Valencia a través de Teruel no sea parcheada, sino reconvertida en un eje de doble vía electrificada, competitivo tanto para mercancías como para pasajeros. Reclamamos también las tres autovías que empezaron a planificarse hace décadas y que siguen pendientes: la A-68 entre Zaragoza y Vinaroz (Castellón) a través de Alcañiz (Teruel); la A-40, Cuenca-Teruel; y la A-25 para conectar con la autovía Madrid-Zaragoza a la altura de Alcolea del Pinar (Guadalajara). Y desplegar la banda ancha de forma urgente para acabar con la brecha digital que se da entre el medio urbano y el medio rural.

Además de defender los intereses de la provincia de Teruel en el Congreso y en el Senado, ¿serán también la voz de la «España vacía»?

No podemos ignorar que Teruel Existe es uno de los impulsores principales del movimiento de la España vaciada y nos brindamos a defender sus intereses. En España urge un pacto por la repoblación y para reequilibrar el territorio, y lo vamos a exigir porque es urgente, porque es necesario para hacer una España más justa, y porque ese equilibrio territorial es un mandato recogido tanto en la Constitución Española como en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

Y eso, ¿cómo se consigue?

Con un pacto de Estado contra la despoblación que lleve asociado un mecanismo de financiación a largo plazo, blindado frente a los cambios de gobierno y que se haga efectivo durante 30 años, para revertir la situación que se da en estos momentos.

Se han convertido en la primera fuerza política en la provincia de Teruel, pero solo tienen un diputado en el Congreso y dos en el Senado. ¿Temen no poder cumplir con las expectativas que han generado en el electorado?

Nosotros no vamos a hacer otra cosa que dejarnos la piel por defender las cosas por las que creemos, luchar por los proyectos de infraestructuras que están pendientes en nuestra provincia y sacarla del olvido. A partir de ahí, después, que se juzgue nuestro trabajo y que el electorado decida. El voto no debe ser un compromiso eterno con nadie, hay que analizar cómo trabajan aquellos a los que eliges, premiarlos si trabajan bien y castigarlos si lo hacen mal. De momento, ya hemos conseguido que la llegada de Teruel Existe al Congreso y al Senado haya permitido visibilizar la realidad de esta provincia y de la despoblación en toda España e incluso en el extranjero, porque estamos teniendo repercusión informativa internacional.