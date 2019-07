La entrevista de Pedro Sánchez en Telecinco, en directo | Sánchez: «No voy a tirar la toalla»

Actualizado: 25/07/2019 21:42h

21.40Finaliza la entrevista de Pedro Piqueras a Pedro Sánchez. El líder del PSOE ha dicho sentirse «profundamente decepcionado» y ha asegurado que «no tira la toalla» de cara a la formación de un Gobierno.

21.40«Vamos a trabajar para que España tenga Gobierno lo antes posible», concluye el líder socialista.

21.39Sánchez: «No he pensado en Manuela Carmena como posible ministra, pero no me hubiera parecido mal, no lo hubiera descartado».

21.38Sánchez sobre los posibles apoyos con los que contaba: «No creo que el Gobierno de España deba sustentarse tan solo en los votos independentistas, por eso pedí la abstención de PP y Cs».

21.36«Es bastante deplorable que el señor Rivera no haya querido ni reunirse conmigo», asegura Sánchez.

21.35El líder del PSOE habla sobre Ciudadanos y Rivera: «Creo que Rivera está viviendo una crisis existencial de lo que ha supuesto su proyecto político. Contribuir a la estabilidad es algo que deberia hacerle reflexionar...».

21.33Sánchez: «No estoy diciendo a PP y Cs que me apoyen, estoy pidiendo que permitan que haya un Gobierno en España».

21.31«Iglesias ha tenido por primera vez la oportunidad de participar en este Gobierno. Se ha equivocado y creo que empieza a ser consciente. Pero lo verdaderamente importante es que haya un Gobierno que funcione», asevera el candidato socialista.

21.30Sánchez: «Mi responsabilidad es que España tenga un gobierno cuanto antes y voy a trabajar por ello».

21.28«En primer lugar claro que hay cansancio. España ha vivido un ciclo electoral intenso. (...) Los españoles dejaron bastante clara su intención de que hubiese Gobierno (...) Hay que tener confianza», asegura Sánchez.

21.25Sobre la razon por la que no se ha llegado a un acuerdo. «Eso habrá que preguntarselo a Iglesias».

21.19«Yo quería un Gobierno progresista que no dependiera de los nacionalistas», asevera Sánchez.

21.18«Este no tiene por que ser el final del viaje. Hay que volver al punto de arranque y explorar nuevos caminos. Invito a los partidos a dejar de un lado el interés partidario», asegura el líder del PSOE

21.12«No tiro la toalla. Los partidos debemos reflexionar sobre lo sucedido (...) Estoy frustrado, el Gobierno de España necesita un Gobierno. Hay desafíos internacionales que nos tocan de lleno», afirma Sánchez nada más arrancar la entrevista.