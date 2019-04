Elecciones europeas 2019 Ciudadanos busca el centro en Europa pescando a izquierda y a derecha Albert Rivera ha fichado en dos días a una ex del PSOE y a un ex del PP para sus cinco puestos de salida al Parlamento Europeo

Ciudadanos alterna y mira a derecha y a izquierda para completar la terna de sus cinco puestos de salida al Parlamento Europeo. Si anteayer Albert Rivera desveló el fichaje de la exsocialista Soraya Rodríguez, ayer hizo lo propio al anunciar en un desayuno informativo organizado por Europa Press que José Ramón Bauzá, expresidente autonómico en Baleares con el PP, también tendrá hueco.

Según informaron fuentes del partido, Bauzá será el número cinco de Cs al Parlamento Europeo, en unos primeros puestos en los que solo hay dos liberales: Luis Garicano, que es el responsable económico del partido y se impuso en las primarias a otros 235 afiliados «anónimos»; y Javier Nart, cuarto en la lista, que es el único eurodiputado electo que le queda a Cs tras la sonada baja de Carolina Punset al entender que los de Rivera se han convertido en la «marca blanca» del PP.

La número dos de la lista es Maite Pagazaurtundúa, después de que UPyD alcanzase un acuerdo para integrarse en algunas de las candidaturas de Cs. Estos dos partidos, precisamente, mantienen hoy una reunión para perfilar su nueva alianza en la sede de los liberales de la madrileña calle de Alcalá. Completan los primeros puestos de la lista, en este orden, Soraya Rodríguez, Javier Nart y José Ramón Bauzá.

Uno de los ejes de la campaña de Cs pasa por situarse como una opción alternativa al bipartidismo desde la moderación; desde un centro político que trata de encauzar atrayendo perfiles como los de Rodríguez y Bauzá, que huyen de sus partidos con la aversión al nacionalismo como pretexto. No en vano, Rivera se está esforzando en esta precampaña en lanzar el mensaje de que Cs es la «casa común del constitucionalismo».

Cinco puestos, cuatro carnés en 2019

Sin embargo, lo cierto es que entre los puestos más altos de esta lista europea han desfilado en este 2019 cuatro carnés de cuatro partidos distintos: el de Cs de Garicano y Nart; el de UPyD de Pagazaurtundúa; y, aunque ya rotos, los del PSOE y el PP, de Rodríguez y de Bauzá, respectivamente.

Fuentes de la Ejecutiva cierran filas con estas dos incorporaciones y celebran el «equipazo» que están conformando en Europa para acompañar a Garicano, responsable económico del partido, y dar la batalla al nacionalismo y al populismo; algo que la formación fija como objetivo prioritario para garantizar el futuro de la Unión Europea tal y como se conoce hoy en día. Estas fuentes aplauden las dos últimas incorporaciones y subrayan también, de forma especial, el perfil de Pagazaurtundúa y su labor como eurodiputada con UPyD en estos últimos cinco años.

No obstante, es difícil olvidar las palabras del portavoz de Cs en el Parlamento balear, el cofundador del partido Xavier Pericay, quien afirmó en enero —antes de ser derrotado en las primarias para ser el candidato a la Presidencia de Baleares—, en alusión a Bauzá: «Ni está ni se le espera».

En ese contexto, Pericay expresó ayer a ABC su «respeto absoluto» hacia la decisión tomada por el presidente del partido. En cualquier caso, reiteró sus recelos hacia la «gestión política» llevada a cabo por Bauzá cuando fue el presidente de la comunidad.

Pericay reconoció su «satisfacción» con que el nuevo fichaje de Rivera no esté en listas autonómicas ni municipales el 26-M

Pericay sí mostró en cambio su «satisfacción» por el hecho de que Bauzá no haya formado finalmente parte de ninguna de las listas autonómicas o municipales de Cs en Baleares para los comicios del próximo 26 de mayo.

Por último, indicó que la incorporación de Bauzá en las listas europeas no debería ser entendida como una «cuota» de carácter político. «Bauzá no será el representante de Cs por Baleares en el Parlamento Europeo, aunque es evidente que tendrá absoluta libertad para hablar de lo que considere oportuno», aclaró.

Por su parte, el cabeza de lista de Cs por Baleares en las elecciones del 28-A, el ex alto cargo socialista Joan Mesquida, señaló ayer a preguntas de los medios que el fichaje de Bauzá era un tema que no iba a comentar. «Evidentemente, respetamos las decisiones que se toman por parte de los órganos de dirección del partido», afirmó.

Mesquida presentó este miércoles a las personas que le acompañarán en las candidaturas isleñas de Cs al Congreso y al Senado. Preguntado acerca de si Rivera le había comunicado previamente la incorporación de Bauzá a las listas europeas, Mesquida dejó entrever que no ha sido así. «Yo no soy miembro del partido, por tanto lo lógico es que no me informen», indicó. Preguntado también sobre si creía que con Bauzá Cs podría tener más votos, Mesquida añadió que «eso se verá el día de las elecciones».

El respeto mostrado ayer de manera pública por la decisión de Rivera es compatible, no obstante, con un cierto malestar en una parte de la militancia de Cs en Baleares, debido a la controversia que genera aún hoy la figura de Bauzá. Las críticas en ese sentido se centran tanto en su labor como presidente autonómico como en el modo en que se dio de baja del Partido Popular.