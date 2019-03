TV3 dice que no poder decir «presos políticos» crea «indefensión» Iglesias y Torra coinciden: en España hay «involución» y «represión»

Daniel Tercero Barcelona Actualizado: 30/03/2019 01:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Acatamiento. El director de TV3, Vicent Sanchis, anunció ayer que la televisión autonómica pública de la Generalitat de Cataluña obedecerá a la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB), que esta misma semana prohibió el uso de expresiones como «exilio», «presos políticos» o «juicio de la represión» en los medios públicos autonómicos para referirse a los líderes del «procés» y a su juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo.

Sanchis dio explicaciones en una entrevista para TV3 y, tras asegurar que la televisión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente de la Generalitat que controla los medios públicos, acatará la decisión de la JEPB, criticó con dureza su acuerdo y defendió el uso de unos términos que no son imparciales ni neutrales y que se asocian con determinadas fuerzas políticas. No poder utilizar «exilio» o «presos políticos», señaló el director de TV3, crea «una sensación de indefensión y de impotencia» a los redactores de la cadena.

Delitos penales

De la misma manera, Sanchis también lamentó la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que, en otro acuerdo de esta misma semana, abrió un expediente sancionador a los responsables de la CCMA por faltar a la neutralidad a la hora de cubrir la manifestación independentista en Madrid del pasado 16 de marzo.

Para la JEC, la actuación de TV3 y Catalunya Ràdio no se ajustó al «pluralismo político» ni a la «neutralidad política». Y ordenó a estos medios que compensen con tiempo de emisión a las formaciones que se vieron perjudicadas por la televisión y la radio autonómicas.

Sobre este asunto, el director de TV3 aseguró que TVE llevó a cabo un seguimiento similar al de TV3, pero que, sin embargo, la JEC no la sancionó. Sanchis reconoció que si no cumple con lo establecido por las juntas electorales incurriría en delitos penales.

Trabajadores con Sanchis

La queja del director de TV3 este viernes entró dentro de lo previsible. No en vano, Sanchis no duda en atacar directamente a los partidos constitucionalistas cuando así lo considera. Ayer mismo, en una entrevista para Rac1 (grupo Godó) dijo que Cs «segrega más odio» contra TV3 y Catalunya Ràdio que el que éstos, según los dirigentes del partido naranja, lanzan contra los partidos que no son independentistas. Unas acusaciones que Cs y el PP, sobre todo, también dirigen contra algunos profesionales de los medios públicos, ya que defienden y amparan, en muchos casos, la mala praxis periodística.

En este sentido, los Comités de Empresa de TV3 y Catalunya Ràdio salieron en defensa de las expresiones «exilio», «presos políticos» y «juicio de la represión», a través de un comunicado enviado a los medios este viernes.

Según estos dos Comités de Empresa, con las decisiones de las juntas electorales se está llevando a cabo una «injerencia judicial» que representa «un menosprecio inadmisible al trabajo de los profesionales de la comunicación de la CCMA» y, por lo tanto, creen que las juntas electorales «se extralimitan» al anunciar unos criterios que condicionan «la programación».

Curiosamente, ayer mismo, en las instalaciones de TV3, en Sant Joan Despí (Barcelona), según fuentes consultadas por ABC, se podían ver lazos amarillos en espacios comunes (en un monolito en la entrada y al lado de las salas de maquillaje, entre otros lugares), símbolos que representan opciones políticas -las que controlan ideológicamente los medios públicos autonómicos- y que la JEC ordenó que no se exhibieran en aquellos edificios de titularidad autonómica o que dependan de la Generalitat de Cataluña.

Quienes tampoco faltaron a valorar la decisión de las juntas electorales, para criticarlas, fueron Quim Torra, presidente de la Generalitat, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. El primero, desde Portugal, dijo que «vivimos en un Estado represivo y autoritario»; y el segundo, en declaraciones a TV3, aseguró que «denota que vivimos una involución democrática en España».