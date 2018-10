Delgado no explica por qué mintió y dice ser una víctima de Villarejo No aclara su relación con el excomisario, ataca al PP y obvia que Zapatero le condecoró

Veinticuatro horas después de que el Pleno del Congreso aprobara pedir al Gobierno su dimisión, la ministra Dolores Delgado ha comparecido ante la Comisión de Justicia para explicar, tras dos semanas de silencio, su relación con el excomisario José Manuel Villarejo. Más allá del contenido de los audios publicados en días consecutivos por el digital Moncloa.com -enmarcados en una comida que compartieron la entonces fiscal y el juez Garzón con Villarejo y otros tres mandos policiales-, lo que estas grabaciones pusieron de manifiesto fue que Delgado mintió cuando ocultó la estrecha relación que compartía con el expolicía hoy imputado, y que sus cuatro versiones en 48 horas sobre sus vínculos con él no han hecho más que complicar su permanencia en el Gobierno de Pedro Sánchez, tocado por escándalos de sus ministros que hasta ahora se han saldado ya con la dimisión de dos de ellos.

Lejos de dar las explicaciones solicitadas, la ministra ha pasado de puntillas por este encuentro y no sólo no ahondado en la relación que le une a Villarejo («no es profesional ni personal», se limitó a decir), sino que se ha presentado como víctima del «chantaje» de un miembro de las «cloacas del Estado alentado por la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha española».

Sin un atisbo de humildad, altiva, desafiante en ocasiones, Delgado ha enmarcado las «grabaciones ilegales» de Villarejo en un intento de «extorsión» que «no tiene otro objetivo que condicionar la acción del Ejecutivo». «Y no lo van a conseguir», ha sentenciado la ministra, quien llegó a decir que es su condición de mujer la que le ha hecho ser blanco de críticas.

Obviando que el excomisario fue condecorado bajo el mandato del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Delgado ha aludido al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz para decir que fue él quien destacó los «relevantes servicios» por el expolicía, quien participó, además, dijo, en la oscura «operación Cataluña» junto a la dirigente popular Alicia Sánchez Camacho y la mano derecha del exppresidente Rajoy Jorge Moragas. A diferencia del anterior, este Ejecutivo es «decente», apuntó Delgado, y «hemos hecho muchas cosas, como limpiar el lodazal de corrupcion sistémica en el que nos estábamos moviendo».

La ministra ha insistido en que «el Gobierno no se va dejar chantajear y no va a aceptar chantajes ni de las cloacas ni de quienes les aplauden». «Ni las cloacas ni la derecha ni la extrema derecha ni la extrema extrema derecha me van a desviar, despistar ni amedrentar en mi compromiso con el servicio público». En este punto Delgado ha repasado con cierto grado de prepotencia sus 29 años de ejercicio profesional para negar, en referencia al juez Garzón, que sea la «marioneta» de nadie. «Lo que soy lo que he conseguido por mí misma, con mucho trabajo y sin necesidad de tener a un hombre detrás ni delante ni a un lado ni a otro».

El objeto del chantaje

Varios portavoces parlamentarios, entre ellos los de Ciudadanos y Podemos, han recordado a la ministra que cuando uno es chantajeado es porque hay algo con lo que se puede chantajear. «No se escude en su trayectoria profesional para esquivar responsabilidades políticas. Necesitamos una ministra que no pueda ser chantajeada y muchos dudamos de que usted sea la persona idónea para estar al frente de este Ministerio», le ha espetado el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes.

Pero fue la portavoz popular María Jesús Moro quien ha protagonizado la intervención más incisiva. Ha acusado a Delgado de haber pronunciado el discurso «más sectario de los que se conocen en la historia dela democracia (...) Usted ha hecho buenas las intervenciones de Bildu», le ha llegado a decir Moro, en referencia a la carga ideológica de las palabras de la ministra hacia el Ejecutivo y el Grupo Popular, lo que, a juicio de Moro, la imposibilitan para volver a ser fiscal.