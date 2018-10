En directo: La ministra Delgado explica su relación con Villarejo en el Congreso, que ha pedido su dimisión

Actualizar

18.59Desde el Grupo Mixto, Mikel Legarda, critica la calificación de «foro privado» el chat en el que jueces valoraron la cuestión catalana.

18.57Beitialarrangoitia critica los planes de Gobierno para actuar contra la tortura y sus víctimas.

18.53Beitialarrangoitia vuelve a preguntar al Gobierno sobre la retirada de las condecoraciones policiales a Billy El Niño o a los «sentenciados por torturas».

18.51Beitialarrangoitia defiende la pregunta del Grupo Mixto e insiste «cuántas evidencias hacen falta para actuar», en lo relativo a las sentencias de la actuación de España en contra de los Derechos Humanos.

18.51Marian Beitialarrangoitia, del Grupo Mixto, replica a la ministra Delgado y valora del caso Villarejo lo siguiente «si bien es grave lo que se dice, peor es el nivel de complicidad que existe en la cloacas del Estado».

️ @LolaDelgadoG Unas grabaciones ilegales, el chantaje de un miembro de las cloacas del Estado y su uso partidista por la derecha no me va a amedrentar. Un chantaje que no va a parar el trabajo de este Gobierno reformista y progresista con una agenda de regeneración les duele. pic.twitter.com/Nj2Uc4NvP3 — PSOE (@PSOE) 10 de octubre de 2018

18.46Delgado apela al sentido de Estado. «Aquello que dan pábulo a las grabaciones se sitúan al lado del chantajista y su sitio es defendiendo al Estado, que no se les olvide», concluye Delgado.

18.45«No voy a entrar en el contenido de las grabaciones, que son ilícitas y suponen la materia de la que se sirve el chantajista. Como no entraría a valorar ninguna grabación ilítica que afectase a cualquier otra persona porque esa persona sería víctima también porque todos tenemos dignidad y yo respeto la dignidad de todos y cada uno de ustedes», señala la ministra.

18.45«Acudí a una comida con los máximos responsables policiales, la cúpula policial, en materia antiterrorista. Con comisarios policiales con los que trabajaba cotidianamente en materia de terrorismo, no así con el señor Villarejo con el que no trabajaba. Acudí a una comida invitada por un compañero de la Audiencia Nacional», explica Delgado de las grabaciones publicadas en el digital moncloa.com.

18.44«No he mentido. No he tenido relación profesional ninguna con el señor Villarejo. Y tampoco soy amiga del señor Villarejo», defiende Delgado.

18.41«Soy la segunda mujer que dirige el ministro de Justicia», reivindica Delgado, que defiende su gestión por introducir la perspectiva de género en la Justicia. Delgado añade que duda de que el PP se atreviera a asegurar cuestiones que han hecho con ella si fuera un hombre.

18.40«Con este currículum el chantaje no me van a amedrentar. Es solo un intento más de desacreditar la carrera de una mujer que lo que ha conseguido ha sido por sí misma», defiende.

18.40«Desde el año 2007 he sido coordinadora contra el terrorismo yihadista. He desarrollado mi trabajo fuera y dentro de España», explica Delgado. «El último juicio que celebré antes de ser ministra fueron condenados los miembros de una célula yidahista que estaban a punto de cometer un atentado en Cataluña», enumera.

Tengo muy claros los objetivos a los que me debo como ministra de Justicia. Voy a hacer de la Administración de #Justicia un verdadero servicio público que responda a las demandas de #seguridad jurídica, #igualdad , pluralidad, cohesión social y progreso #comparecenciadelgado — Ministerio Justicia (@justiciagob) 10 de octubre de 2018

18.35También destaca que el PSOE ha creado un censo de víctimas del franquismo. «Permítanme que continúe con lo que realmente interesa a los ciudadanos: avanzar a la Justicia del siglo XXI», señala Delgado.

18.34«A pesar de que alguno de los portavoces del Congreso piensa que la actividad del ministerio era inexistente ya tenemos ultimada la orden ministerial que regula el procedimiento de selección a la fiscalía europea», replica Delgado a otros miembros del Congreso.

18.33«Este ministerio ha adoptado de gran trascendencia relativas a los colectivos más vulnerables», sostiene.

18.32«La Justicia es un servicio público esencial», defiende la titular de Justicia, que enumera las medidas de su ministerio, que ha puesto en marcha un plan para renovar y agilizar el trabajo en los juzgados y órganos judiciales.

La derecha trata de aprovechar este chantaje con el único fin de evitar que este Gobierno siga avanzando en una agenda de regeneración democrática, de #transparencia y de cohesión social y territorial #comparecenciadelgado — Ministerio Justicia (@justiciagob) 10 de octubre de 2018

18.29«Tengo muy claros los objetivos a los que me debo como ministra de Justicia en el Gobierno decente que preside Pedro Sánchez. Ni las cloacas, ni la derecha, extrema derecha ni la extrema extrema derecha me van a amedrentar ni despistar», dice Delgado.

️ @LolaDelgadoG Villarejo trabajó a las órdenes del ministro del PP Fernández Díaz. Un presunto delincuente, miembro de las cloacas del Estado, pretende con esta estrategia, a través de mí, desestabilizar al Gobierno para obtener una ventaja procesal. pic.twitter.com/S0cFQBJdBX — PSOE (@PSOE) 10 de octubre de 2018

18.26Delgado ataca al exministro Fernández Díaz, que fue «quien le permitió compatibilizar» su tarea como polícia e investigador privado y asesor.

18.24«Al señor Villarejo se le han incautado más de 20 terabytes de información. Conviene recordar que el señor Villarjeo actúo bajo la dirección del ministro del PP Jorge Fernández Díaz», incide Delgado, que también señala que Ignacio Cosidó, como Fernández Díaz, fue «relevante» en la Policía.

18.23Delgado asegura que es «una víctima, por partida doble». «En primer lugar porque un miembro de las cloacas del Estado pretende a través de mí desestabilizar al Gobierno», indica. «En segundo lugar, soy víctima porque la utilización de derecha, extrema derecha, extrema extrema derecha para paralizar la agenda de este Gobierno», completa.

18.20Delgado señala a la «derecha, extrema derecha, extrema extrema derecha» por usar estos audios como herramienta para evitar que el Gobierno desarrolle su actividad.

18.19«Es un chantaje al Estado a través de mi persona. Es una extorsión al Gobierno», sentencia Delgado, que habla de la «difusión de unos audios obtenidos de forma ilegal hace 9 años, que la Audiencia Nacional está investigando».

18.18«No tiene otro objetivo que condicionar la acción del Ejecutivo del que formo parte. Esto es algo que los autores no han conseguido y no van a conseguir», afirma Delgado.

18.17Comienza Delgado a explicar las grabaciones publicadas del excomisario Villarejo.

18.17Delgado apunta que España ha creado un área específica para trabajar en materia de Derechos Humanos. «Novedosa», indica la ministra.

18.14«España asume el compromiso de cumplir en plenitud la convención europea de derechos humanos», sostiene.

18.13«España es un estado de derecho que se rige por el imperio de la ley y el ppio de la separación de poderes», recalca Delgado, que señala que la investigación de los delitos de tortura corresponde a los jueces.

18.12Sobre la pregunta del Grupo Mixto, que versa sobre la última sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de la UE, la ministra señala que «las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de la UE vinculan a España. Y las acatamos con todas sus consecuencias».

18.11La ministra Delgado insiste en esta cuestión tras la pregunta del grupo de Unidos Podemos, que versa sobre el chat de jueces valorando la cuestión catalana. «A este Ejecutivo no le corresponde valorar estas actuaciones sino al Consejo General del Poder Judicial», apunta.

18.09«El Gobierno no va a dar instrucciones de ninguna clase», asevera Delgado, que insiste en la separación de poderes y critica a la gestión del Ejecutivo de Mariano Rajoy «que traspasó esa línea».

18.08«El Gobierno está personado a través de la abogacía del Estado», explica Delgado. «Estamos a la espera de las conclusiones provisionales», indica. «Estamos atento al examen jurídico que la abogacía general del Estado está realizando sobre los delitos para después formular acusación», incide la titular de Justicia.

18.08La ministra Delgado da respuesta al grupo de Ciudadanos, que pregunta sobre la cuestión catalana.

18.08La ministra de Justicia comienza su intervención recordando a las “víctimas del machismo”. Tras este recordatorio, comienza a dar explicaciones. En último lugar abordará las explicaciones de su relación con el excomisario Villarejo.

18.04Comienza la comisión de Justicia.

