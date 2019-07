Encuesta ¿Crees que Sánchez llegará a ser investido?

Las dos primeras jornadas de investidura no dejaron nada en claro de cara a la formación del nuevo Gobierno. Las negociaciones a contrarreloj entre PSOE y Unidas Podemos para llegar a un acuerdo de gobierno de coalición desde el pasado viernes siguen sin llegar a buen puerto, cosa que se plasmó finalmente ayer en la primera votación, en la que la formación morada se abstuvo como «gesto para seguir facilitando las negociaciones» hasta el jueves. ¿Qué crees que pasará finalmente?

En el caso de que el presidente en funciones no logre salir investido tampoco el jueves, se pondrá en marcha la cuenta atrás para la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones dentro de dos meses. Durante ese plazo, no obstante, Sánchez puede volver a intentar salir investido. Si no lo hace o no lo logra, los comicios se repetirían el próximo 10 de noviembre.