Cospedal, a Villarejo: «Por la financiación no te preocupes» La cita en Génova, origen de los encargos «especiales» al comisario

María Dolores de Cospedal recibió el 21 de julio de 2009 en su despacho de Génova al comisario José Manuel Villarejo. La cita secreta, que había organizado el marido de la entonces secretaria general del PP, Ignacio del Hierro el día anterior, se prolongó durante casi una hora y media, según los audios desvelados por Moncloa.com. La reunión giró básicamente en torno a la trama «Gürtel», al origen, a cómo podía afectar, a los «chivatazos» que ya les había dado el comisario a algunos, y a los miembros del partido a los que cercaban las investigaciones, con el tesorero Luis Bárcenas en el centro de la conversación.

Pero no solo eso. Hay varios momentos en los que queda claro que el comisario -que alardea una y otra vez de relaciones y discreción- va a hacer «cosas puntuales», encargos para Cospedal o el partido, no se especifica. Lo que sí concreta la «número 2» del PP es que se le pagarán sus servicios: «Por la financiación no te preocupes», le replica tajante cuando el policía plantea que al menos le pagarán «los gastos».

Cospedal a Villarejo: «Por la financiación no te preocupes»

'Bárcenas me tiene hasta los huevos, me amenaza'

Villarejo desvela a sus interlocutores -Cospedal y Del Hierro- que se había enterado de las investigaciones de Gürtel casi un año antes, en una comida y entonces se lo cuenta a «Arturito» (Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte donde vive Villarejo), conocido como «el Albondiguilla». «Te lo digo para que le tires de la oreja… al cabrón». «Le digo habla con tu partido porque como yo soy de allí… y si me pillan», explica. El policía les cuenta que Panero le había dicho que se pondría en contacto con el portavoz del Senado (Pío García Escudero).

- «Pues no lo hizo, no. Pero bueno», le corta Cospedal, aparentemente molesta.

El comisario que decía ser «agente encubierto» se jacta de que ha avisado, informado y dado datos a Panero para que se los haga llegar al PP y les pide discreción, que no se sepa nada (pese a que él está grabando la cita sin conocimiento de sus interlocutores). «Para mí es igual, no puede trascender», media Cospedal. Villarejo pone en boca del exalcalde de Boadilla, a quien la Fiscalía pide 40 años de prisión por la trama «Gürtel», la siguiente frase: «Bárcenas me tiene hasta los huevos, me llama, me amenaza».

Villarejo sobre Luis Bárcenas: «Mientras le lleguen las tortas a él no le llegan a nadie más»

Respecto a Luis Bárcenas hablan del delito fiscal al que se enfrentaba. «Es impresentable», dice Villarejo. Hablan del suplicatorio, de la declaración del extesorero que se iba a producir al día siguiente y de la preocupación para el partido porque se alargue la decisión judicial sobre su imputación.

«Hay que procurar intoxicarlos entre todos para decir que el Bárcenas está totalmente contaminao, por lo tanto ya está amortizao, y por tanto tenerlo ahí es un «pim pam pum» que mientras le lleguen las tortas a él no le llegan a nadie más (...) Algo así parecido para que los tipos digan, bueno pues si está amortizao, al camión... Objetivamente es así, pero lo del tema de los documentos que ha robado, él ha alardeado de que se ha llevado papeles y que los tiene guardados... Yo no sé si al final se los habrá llevado o no, pero él ha alardeado de eso...

- Se ha llevado menos de los que ha dicho. (Cospedal).

- Pero él ha alardeado de eso. (Villarejo).

En otro momento de la larga charla, el policía revela que lleva haciendo ese tipo de encargos «especiales» mucho tiempo. Asegura que habla con políticos desde 1979, narra su archiconocido ya episodio de cuando el ministro del Interior, José Luis Corcuera, lo requiere para que vuelva a la Policía tras una excedencia de una década en la que se dedicó a montar sus negocios. «Yo se lo he dicho a Félix (Pastor Ridruejo, uno de los fundadores de Alianza Popular) yo tengo la cartera en un lado y el corazón en otro... El corazón es vuestro pero siempre que gobernáis vosotros nunca he ganado dinero, pero siempre que está el PSOE, como son tan desastre me encargan cosas».

El policía no para de darles información, según los audios desvelados por Moncloa.com «Hay un dato muy importante, ayer la fiscalía pidió por escrito la relación de los regalos, de los últimos regalos de Valencia, que hasta ahora no se lo habían dado. Se lo habíamos dicho ya a Juan. Y ahí viene hasta una chaquetilla para Juan. Pone Juan Cotino, chaquetilla, 400... (se ríe) Y dice Juan, «Te lo juro que a mi no me la dan, hijoputa» (...).

López del Hierro tras esa conversación dice que «el Bigotes» era »un camello cualificado».