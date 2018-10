Cospedal: «Yo no mentido sobre las grabaciones como han hecho otras personas» La exsecretaria general del Partido Popular asegura estar «tranquila» pese a que en la formación hay discrepancias sobre su defensa

G. Caro

El triunfo de Pablo Casado como líder del Partido Popular supuso un balón de oxígeno para un grupo que arrastra de su anterior etapa el tufillo de la corrupción. La nueva dirección no quiere que nada les impida quitarse ese lastre y, por ello, el plan de contingencia ante el despacho de María Dolores de Cospedal y el excomisario Villarejo consiste en marcar distancia con la exsecretaria general.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, expresó ayer en la Ser que los audios revelados por «moncloa.com» son «cuestiones del pasado», así como que Villarejo «no tiene ninguna relación» con la Ejecutiva de Casado. «Quien tenga que denunciar hechos que hayan constituido posibles delitos, si es que los hubiera, que lo haga», consideró Levy, lejos de un apoyo público.

Por su parte, Cospedal aseveró no estar preocupada. La madrileña se remitió ayer en el Congreso al comunicado que emitió el lunes después de que se destapara el encuentro de Villarejo con su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. «Ya dije que había tenido conversaciones con él, la diferencia aquí es que yo no he mentido y otras personas sí», se escudó en referencia a las grabaciones de la ministra Dolores Delgado y sus diferentes versiones en torno a su relación con el excomisario.

En el PP quieren ser cautelosos y, por ahora, pocos ponen la mano en el fuego por Cospedal porque existe la preocupación general de que surjan nuevos audios que la obliguen a dejar su cargo.

Montserrat, su mayor apoyo

Eso sí, en Génova no todos coinciden con esta narrativa. Curiosamente, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, aseguró ayer que la exsecretaria general tiene pleno respaldo del grupo parlamentario popular.

«Tiene todo nuestro apoyo», aseveró la popular, quien fue la mano derecha de Cospedal durante su campaña en las primarias del partido.