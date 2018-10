El Congreso tramitará despenalizar las injurias al Rey y los ultrajes a España Los partidos de la moción se unen para reformar el Código Penal y el PSOE lo apoya, aunque anuncia mociones

ANA I. SÁNCHEZ / A. ROMERO

Actualizado: 23/10/2018 20:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ofensiva de los partidos que posibilitaron la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura a la protección de los símbolos nacionales. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de una reforma del Código Penal que liberará de castigo penal los delitos de ultraje a España y sus símbolos; el enaltecimiento del terrorismo; las injurias a la Corona, al Gobierno, los tribunales o a las Fuerzas de Seguridad; y las ofensas contra los sentimientos religiosos.

La iniciativa llegó al hemiciclo de la mano de Unidos Podemos en forma de proposición de ley y contó con el apoyo de los socialistas, a cuyo «sí» ya se comprometió el Gobierno de Sánchez durante la negociación de los Presupuestos con Pablo Iglesias. El PSOE, no obstante, anuncia que presentará «muchas enmiendas», informa Víctor Ruiz de Almirón. El resto de socios del Ejecutivo (los partidos nacionalistas e independentistas) también han otorgado su respaldo: PNV, ERC, PDECat y Bildu.

El principal argumento de Unidos Podemos para impulsar la reforma es que el castigo penal de los citados delitos «choca frontalmente» con el derecho de libertad de expresión, al que «amordaza» y «reprime». Y ello, aseguran, por dos motivos. De un lado, la introducción de tipos «totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución e impropios de una democracia desarrollada» y, de otro, la aplicación de un tipo «nada definido» como el del enaltecimiento del terrorismo junto a «conceptos abiertos e indeterminados en torno a los llamados delitos de odio».

Injurias a la Corona

«La ambigüedad de su definición ha permitido su aplicación de forma errática y con variables tendencias doctrinales, sin que los propios órganos de Justicia se hayan puesto de acuerdo para unificar criterios», sostiene el texto de la proposición. «Tiene un difícil encaje en un sistema democrático», concluye, criticando la criminalización de «conductas como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad —"la procesión del coño insumiso"—, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol en presencia de los Reyes de España».

En el caso del delito de injurias contra la Corona, Unidos Podemos defiende que «en un sistema democrático cuanto más poder tiene una institución, mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía». Recuerda que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas defiende que «todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política» y que «las leyes no deben establecer penas más severas según cual sea la persona criticada».

Respecto al castigo penal del delito de ultraje a España o sus símbolos, el texto de Unidos Podemos asegura que ataca la libertad de expresión al reprimir «la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional».

Silenciar el himno

«Ponerse de acuerdo cientos de personas en un estadio, previo reparto de silbatos a la entrada de un partido de la Copa del Rey de fútbol y en el marco de una protesta ciudadana, no es delito. Silenciar el himno nacional no entraña ataque contra la patria, sino una legítima expresión de la libertad de expresión». La proposición de ley continúa defendiendo la despenalización del delito de enaltecimiento del terrorismo argumentando que surgió «en un momento de extrema violencia perpetrada por la organización terrorista ETA» pero que no ha sido hasta 2011, «cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando comenzaron a perseguirse estos delitos». Defiende, en esta línea, que el ordenamiento jurídico español dispone de otras figuras «como la apología del delito, que castiga la provocación directa para la comisión de delitos terroristas» o el castigo ante la amenaza pública de acciones violentas que permiten «encauzar los excepcionales casos» de apología de terrorismo yihadista.

La proposición de ley inicia así su trámite parlamentario que, como mínimo, requerirá entre seis y nueve meses, suponiendo que no se atasque en el trámite de enmiendas. Si la legislatura llegara a su fin de manera anticipada y la reforma no hubiera completado su tramitación, decaería y quedaría sin efectos. En la siguiente legislatura debería comenzar su recorrido desde el principio.

Tanto el PP como Cs han cargado duramente contra la iniciativa y sus grupos promotores durante el debate de su toma en consideración. «El catálogo de delitos que traen es la defensa de nuestros símbolos comunes», ha asegurado el diputado de Cs Ignacio Prendes, que afirmó sentirse «dolido» por el intento de supresión de enaltecimiento del terrorismo: «Pretenden hacer desaparecer la protección penal de las víctimas», ha añadido, al tiempo que acusó a los socialistas de quedarse fuera de «los márgenes del constitucionalismo». «Alguien podría decir que el PSOE está cruzando esta tarde el Rubicón», ha comenzado su intervención el diputado del PP Leopoldo Barreda. «Quieren la impunidad de los acosadores. La libertad de expresión no es una barra libre para incitar al odio. En democracia la clave es el respeto a los demás».