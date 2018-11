Ciudadanos acusa a Sánchez de lograr un «parche sin valor jurídico» para Gibraltar La formación naranja exige al presidente del Gobierno que asista al Congreso a explicar la «chapuza» de acuerdo

El portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber perdido una «oportunidad histórica» con el acuerdo de Gibraltar para lograr que la decisión de España fuese vinculante en el futuro. Así lo ha explicado Villegas después de la Ejecutiva del partido.

«Sánchez se confió, se fue a hacerse fotos con los castristas y no estuvieron donde tenían que estar», criticó el portavoz de Cs, que considera que la valoración de los 27 y la carta de Tusk y Juncker sólo son un «parche» que «no tiene valor jurídico» ni consecuencias directas.

Desde Ciudadanos exigen al presidente del Gobierno que acuda al Congreso para explicar el acuerdo antes del día 12 de diciembre, fecha señalada por Sánchez. «El día 12 es tarde y además tiene un debate sobre Cataluña, ambas cosas no pueden solaparse porque son fundamentales», ha advertido Villegas. «El acuerdo es una chapuza, hemos perdido una oportunidad histórico», ha continuado.

Asimismo, el portavoz de Cs también ha respondido a las declaraciones del ministro de Exteriores, Josep Borrell, que critica la actitud del líder de la formación naranja, Albert Rivera, y la del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sobre este asunto. «Es normal que lo defiendan, pero no han conseguido que el Tratado de retirada (de Reino Unido de la Unión Europea) dijese lo que quería España», ha expresado Villegas. «Han ido al subterfugio, no está negro sobre blanco porque no se aprovechó la posición de fuerza», ha zanjado.

«Un acuerdo triste»

Sobre la luz verde al Tratado de Retirada de la Reino Unido de la Unión Europea rubricado este fin de semana, el portavoz de Cs ha señalado que es un «acuerdo triste» para todos los europeístas. Desde Cs Han expresado que utilizarán la salida de Reino Unido como «revulsivo» y que seguirán trabajando para que Europa «no se paralice» y sea «democrática y liberal».