Celaá dice que el Gobierno no se someterá al control del Parlamento mientras siga en funciones «Hasta que no haya un Gobierno organizado es difícil establecer una comision, ¿se puede hacer? Sí, en un sentido muy amplio»

Sergio Carmona García Madrid Actualizado: 05/07/2019 14:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Batet logra retrasar el control al Gobierno al menos dos semanas

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha avanzado que el Ejecutivo no tiene intención de someterse al control del Parlamento mientras siga en funciones, a diferencia de lo que exigió a Mariano Rajoy en la anterior legislatura. Los socialistas incluso llevaron esta cuestión al Tribunal Constitucional, que falló que el Gobierno está obligado a acudir al Congreso, aunque su situación sea interina, como ahora.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha ligado el control ael Gobierno con la constitución de las comisiones parlamentarias. Hasta que no haya una investidura, ha dicho, ninguna comisión será constituida: «Si no hemos tenido ni sesión de investidura como vamos a establecer las comisiones».

«Hasta que no haya un gobierno organizado es difícil establecer una comisión», ha añadido Celaá. «¿Se puede hacer? Sí, en un sentido muy amplio». El Gobierno se agarra a que el Congreso de los Diputados está recibiendo preguntas y a que el periodo de Pedro Sánchez como presidente en funciones es mucho menor que el de Mariano Rajoy. El pleno de investidura se celebrará la semana del 22 de julio.

PSOE y Ciudadanos llevaron al Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional por no someterse a ninguna sesión de control en el Parlamento, alegando que se encontraba en un periodo en funciones. La portavoz Celaá ha marcado distancias con la legislatura del expresidente. «La comparativa que hacen con el periodo anterior, no es coherente, no es exacta», ha dicho.