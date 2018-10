FORO ABC Casado pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza si tiene «dignidad democrática» El presidente del PP, en el Foro ABC, exige al Gobierno la activación del 155 tras «el apoyo de Torra a la kale borroka» en Cataluña Defiende la libertad de prensa frente a los ataques del Gobierno: «La Moncloa es el mayor emisor de noticias falsas» «Es necesario volver cuando antes a un país que necesita de los principios de ABC y del PP»

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado en el Foro ABC que su partido ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, y ha subrayado que debería someterse a una moción de confianza para mostrar a los españoles los apoyos que tiene: «Si tuviera dignidad democrática, lo haría».

Arropado por toda la cúpula de su partido, con Teodoro García Egea a la cabeza, pero también por otros dirigentes como Javier Maroto, Dolors Montserrat, Ignacio Cosidó, los presidentes del Congreso y del Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero, respectivamente, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, Casado ha expuesto las líneas programáticas del PP. Ha hablado sin complejos, ha defendido el programa de siempre de su partido y ha pedido una actuación en Cataluña mucho más valiente que la llevada a cabo por el anterior Gobierno de Rajoy.

Casado ha reclamado un adelanto electoral para poner fin a un Gobierno que ve secuestrado por los golpistas catalanes: «El PP está listo para volver al Gobierno. El PP va a exigir la convocatoria de elecciones cuanto antes. No podemos seguir desandando ante un Gobierno que huye y es rehén ante los mayores enemigos de la Nación española». Casado cree que es imprescindible volver cuanto antes a «un país que necesita los principios que siempre han abanderado el ABC y nuestro partido».

«Este es un Gobierno agotado, llevamos ya dos semanas pidiendo que se convoquen elecciones cuanto antes. La paciencia por nuestra parte se ha agotado. El Comité de Dirección ha acordado una comparecencia urgente para hablar de los problemas de España, ahora que creo que está de visita en España», ha explicado Casado, en el Foro ABC.

Los principios del PP

El líder del PP se ha referido a los ejes de su programa: la defensa de la Nación, el Estado de Derecho y la seguridad, la libertad individual, la propiedad y la familia. Esos son los principios sobre los que Casado quiere construir su proyecto en el PP, para evitar que el Gobierno actual siga dando marcha atrás a todo lo avanzado.

«La Nación pasa por momentos muy c0mplejos. En las últimas horas hay máximos representantes en Cataluña, el presidente de la Generalitat, diciendo no solo que había que atacar al Estado, sino que alentando hoy la kale borroka de los CDR. Ha cruzado otra línea roja, diciendo que tienen que seguir apretando y apaleando las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado», ha advertido. De hecho, en el PP son partidario de que la Fiscalía actúe contra Torra por alentar los actos violentos.

Casado ha exigido la activación del artículo 155, «con la duración necesario y la amplitud que se requiere. Un artículo 155 con la duración que haga falta. Con la extensión que haga falta. Y la implicación del Estado suficiente. Qué más tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno ponga orden».

El presidente del PP ha recordado que «el único partido que puede exigir el 155 es el que tiene la mayoría absoluta en el Senado, el PP. Pero hace falta un requerimiento del Gobierno al presidente de la Generalitat».

Casado ha repasado la batería de propuestas que ha planteado el PP para frenar el desafío independentista: «Estamos impulsando una batería de medidas legislativas. En primer lugar, una reforma del Código Penal para tipificar como delitos de nuevo la convocatoria de un referéndum ilegal. También hemos hecho una enmienda a la ley del indulto, para evitar que haya un indulto por delito de rebelión y sedición. Hemos presentado una ley de símbolos, para que las instituciones garanticen la neutralidad del espacio público», ha afirmado.

«Hemos solicitado un cambio en la ley de partidos, para actuar contra los partidos que alientan la violencia y la confrontación civil. No es admisible que hay un presidente de la Generalitat que aplaude lo que está ocurriendo. También una reforma de la ley de financiación de partidos políticos. No puede ser financiado por proyecto público cuando está apelando a la división social».

Ataques a la prensa

Pablo Casado ha defendido la libertad de prensa, frente a las críticas del Gobierno, y ha recordado los «ataques» que lleva soportando él por el caso de su máster: «A mí me llevan investigando seis meses en mi currículum académico. Poniendo en duda mi primera carrera, mi segunda carrera, mi curso de especialización... archivado todo. Y las dudas sobre el curso del doctorado, que ha tenido que venir el Supremo para decir que por supuesto no hubo irregularidad. Cuatro mentiras, falacias, que ha sido acompañada por tranquilidad, sin arremeter contra la prensa ni los juzgados».

«Cuando uno tiene la razón y la verdad no tiene que sobreactuar, y no arremeter contra los medios de comunicación. Preferimos un país sin Gobierno y con periódicos, que lo contrario. No vamos a tolerar que la policía vuelva a entrar en redacciones de periódicos, o haya burofaxes, o que haya que regular sobre noticias falsas. Libertad frente a intervencionismo y defensa de la prensa libre». En ese sentido, ha lamentado las críticas del Gobierno de Sánchez a la prensa, cuando La Moncloa «ha sido el mayor emisor de noticias falsas».

Casado también ha criticado «el revisionismo histórico». «Es una manipulación que no podemos consentir. No estamos de acuerdo con la ley de memoria histórica. Se tiene que derogar».

Otro de los principios básicos para el PP es la defensa de la propiedad y el libre mercado. En ese sentido, ya entrando en terreno económico, ha defendido «los impuestos bajos. Proponemos una revolución fiscal, que lleve al IRPF por debajo del 40 por ciento, que se suprima el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones a nivel nacional. Y no se ponga en riesgo el diésel».

Casado ha destacado la defensa de la familia y las medidas que puedan aprobarse para proteger esta institución social. En ese sentido, ha subrayado que ABC siempre ha acertado en defender la familia, «la que cada uno tenga». La familia «como núcleo de vertebración social».