Casado niega un bloqueo del PP al Poder Judicial y mantiene vivas sus tres condiciones para el acuerdo

La renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial no faltó a la cita del Día de la Constitución . En cuanto llegó al patio del Congreso, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique , arremetió contra el PP por no cumplir la Constitución al «bloquear» esa renovación. Al final, Pablo Casado subrayó que su partido no está bloqueando nada, que se trata de un acuerdo entre el PSOE y el PP, y cuando Sánchez acepte las condiciones de la oposición, habrá fumata blanca.

En una charla informal con periodistas, Casado negó la mayor: no existe, remarcó, bloqueo de nada por parte del Partido Popular . Y menos, dijo, de dos años, porque, para empezar, durante un año entero no hubo Gobierno.

El líder del PP insistió en que se trata de un acuerdo y una negociación que corresponde a los dos grandes partidos, como ha ocurrido siempre, y donde por tanto no debe estar Unidas Podemos. «Es un acuerdo parlamentario entre el PSOE y PP «, insistió.

Casado negó que hubiera un preacuerdo hecho, ni que los nombres estuvieran ya listos, a la espera de dar luz verde a nada. Lo que falta, dijo, es que Sánchez retire de forma definitiva su reforma del Poder Judicial, criticada incluso por la Unión Europea , negocie con el PP sin Podemos y declare que está a favor de despolitizar la Justicia. «En cuanto lo haga, puede haber acuerdo al día siguiente», aseguró.

Ante la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados , se pudo ver una interesante conversación, entre el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el líder del PP, Pablo Casado.

Una vez acabado el acto institucional, el presidente de los populares insistió en que no hay ningún avance para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.