Casado ve lamentable que Sánchez dependa de socios como Rufián mientras ataca al PP

El presidente del PP, Pablo Casado, ve lamentable que el Gobierno de Sánchez dependa de unos socios como Rufián, y ha denunciado que el presidente se muestra comprensivo con ellos, a pesar de su actitud en el Congreso y ante algunos de sus ministros, mientras intenta ser beligerante y duro con los populares.

En declaraciones a la SER, Casado se ha referido a la ruptura del pacto sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su juicio, fueron las «rivalidades internas del Consejo de Ministros» las que hicieron descarrilar un pacto, para «tensar» al PP a las puertas de las elecciones en Andalucía.

«No he hablado con Marchena, ni antes, ni durante ni después. Yo no lo conocía», ha asegurado. Casado ha acusado al Gobierno de poner en la picota el pacto del CGPJ y no estar a la altura al desvelar el nombre del presidente del Supremo. «Que el partido de la oposición se entere por la prensa de que el Gobierno manda un comunicado diciendo quién va a ser el presidente del Supremo, es susceptible de que el presidente del Gobierno pida disculpas», ha asegurado.

Respecto al mensaje de su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que para explicar el pacto dejaba en muy mal lugar la independencia de la Justicia, Casado ha comentado que ya pidió explicaciones a su diputado. Este se las dio, y Casado no cree que el mensaje lo escribiera él. En todo caso, ha insistido en que no tolerará en el PP ninguna actitud «no solo al margen de la ley sino que se aparte de la ejemplaridad».

Casado se ha referido también al viaje de Sánchez a Cuba. En concreto, ha acusado al presidente de «cinismo», por ir a visitar a un dictador, mientras aquí se dedica a desenterrar a un muerto. En diciembre, ha dicho, el PP presentará su ley de Concordia.