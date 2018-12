Casado exigirá en el Congreso a Sánchez que haga públicas las 21 medidas que quiere negociar Torra El presidente del PP: «No se puede admitir el chantaje solo para permanecer dos meses más en la Moncloa»

S.E.

@abcespana Pamplona Actualizado: 27/12/2018 14:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este jueves que su partido registrará en el Congreso de los Diputados una petición para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «enseñe» el documento de las 21 medidas que le entregó el presidente catalán, Quim Torra, en la reunión que mantuvieron la semana pasada en Barcelona.

«Queremos saber lo que estás negociando a espaldas de las Cortes generales», ha dicho Casado, y ha advertido de que «después de sufrir la humillación de ir a Pedralbes como si fuera el jefe de un estado extranjeros, oculta, supongo que para aprobar el techo de gasto, que ha recibido 21 propuestas» de quien «pedía una confrontación civil» y «apelaba a la insurrección en las calles».

Casado ha viajado a Pamplona junto al vicesecretario de Organización, Javier Maroto, para presentar a las candidatas del PP en las próximas elecciones al Gobierno foral, la presidenta del partido en la comunidad, Ana Beltrán, y al Ayuntamiento, la exdelegada del Gobierno, Carmen Alba.

Allí, ha denunciado que en el texto «se habla de Cataluña y España como si fueran dos países y de una supuesta mediación internacional, algo inadmisible», por lo que quiere que el presidente dé explicaciones: «No puede admitir el chantaje solo para permanecer dos meses más en la Moncloa».

El líder de la oposición ha destacado que entre las 21 propuestas se pide, «para terminar votando en un referéndum de autodeterminación, una desfranquización de España y otra, absolutamente preocupante, un cauce de diálogo sobre el supuesto conflicto que vive cataluña».

Comunicado conjunto

Para el Ejecutivo de Sánchez, este documento «políticamente no tiene ninguna validez» porque no fue pactado con el Govern, según informa Ep, y, por lo tanto, no se trata de una propuesta sobre la que poder construir algo, como sí lo es en cambio el comunicado conjunto difundido al término de la entrevista entre los dos presidentes.

En ese comunicado, el Ejecutivo español y el Govern catalán reconocen que existe «un conflicto sobre el futuro de Cataluña» y apuestan por vehicular, a través de un diálogo efectivo, una «propuesta política» que concite un amplio apoyo dentro de la sociedad catalana y que se sitúe «en el marco de la seguridad jurídica».

Tras la entrevista entre Sánchez y Torra en Barcelona, fueron la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y la consejera catalana de Presidencia, Elsa Artadi, las encargadas de dar cuenta de la entrevista en sendas comparecencias ante los medios de comunicación.

Ninguna de ellas habló de la propuesta de 21 puntos de Torra, quien desveló su existencia el día de Navidad, aunque sólo se refirió a tres de esos puntos: la propuesta de una mediación internacional entre España y Cataluña en torno al derecho de autodeterminación, la «desfranquización» de España y el aislamiento del fascismo y de la ultraderecha y «la regeneración democrática y la ética política».

Desde Moncloa rechazan las acusaciones relacionadas con una supuesta voluntad del Gobierno español de ocultar la existencia del documento entregado por Torra. En una jornada en la que todo estaba medido al milímetro, el Gobierno entiende que no cabía hablar de una propuesta que no había sido previamente pactada, argumentan las fuentes consultadas, que no han querido siquiera valorar uno a uno los 21 puntos de Torra.